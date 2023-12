« Nous sommes ici pour rester »: la marque chinoise BYD veut vendre 10.000 voitures au Belux d’ici cinq ans

Le constructeur chinois de voitures électriques BYD a l’intention de vendre quelque 10.000 véhicules dans le Belux d’ici 2028.

BYD est présent sur le marché belge depuis un an et a reçu en 2023 environ 900 commandes. Le constructeur mise sur 2.000 à 3.000 commandes pour l’année prochaine, selon Alexey Krapotkin, directeur général de la marque chinoise.

Cinq modèles de BYD sont actuellement disponibles en Belgique, trois autres feront leur apparition l’an prochain. D’ici deux ans, la filiale de luxe de BYD, Denza, débarquera également dans le Plat Pays. Cette marque est née en 2010 d’une collaboration entre BYD et le constructeur allemand Mercedes-Benz.

BYD compte désormais six concessions au Belux et trois autres seront érigées dans les prochaines semaines. Un point de vente sera disponible dans chaque province belge, à l’exception de celle de Luxembourg, l’an prochain. Pour être présent sur les marchés belge et luxembourgeois, BYD fait appel à Inchcape, un distributeur britannique indépendant de diverses marques automobiles, qui importe également en Belgique Toyota et Lexus.

Le marché des flottes d’entreprise représentait 90% des ventes de BYD lorsqu’il a démarré en Belgique. Depuis, les ventes aux particuliers ont gagné du terrain et représentent désormais environ 40% du total. « Un mix 50/50 nous semble sain à long terme », a confié Frederik Van den Bossche, responsable des ventes de flotte chez BYD Belux. « Nous sommes persuadés que nous obtiendrons une place permanente sur le marché automobile européen. Nous sommes ici pour rester« , a souligné M. Krapotkin. BYD a été créé en 1995 et produit également des panneaux solaires, des batteries domestiques, des trains, des bus et des camions, notamment. L’entreprise emploie 600.000 personnes.