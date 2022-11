My Way devient multimarque

My Way, la filiale du groupe D’Ieteren spécialisée dans la voiture de deuxième main, propose désormais des occasions multimarques et annonce la disponibilité immédiate de plus de 3.000 véhicules. Autre nouveauté, My Way Buy permet au particulier de revendre sa voiture facilement.

Il y a plus de 20 ans, D’Ieteren lançait My Way. Cette enseigne s’est installée durablement dans le paysage automobile belge de la voiture d’occasion, et pour en arriver là, My Way s’est appuyée sur des qualités inédites à l’époque. Primo, My Way innovait en proposant des véhicules de seconde main des marques appartenant principalement au groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), sélectionnés selon des critères rigoureux (âge, kilométrage, état proche du neuf) et toujours garantis. Secundo, des conseillers de vente étaient présents pour aider les clients à arrêter leur choix. Et tertio, My Way avait également placé plusieurs bornes numériques dans ses différents showrooms qui fournissaient toutes les informations nécessaires aux visiteurs, ce qui était totalement nouveau en l’an 2000!

Entre 2020 et 2022, les ventes My Way ont progressé de 25 %, passant de 15 à plus de 20 % du marché belge, et ce, malgré les crises diverses. Le site web www.myway.be a également connu une progression fulgurante avec 212 % de visiteurs. En raison de cette success story, et aussi, il faut bien le dire, de la pénurie actuelle de véhicules neufs et d’occasion, My Way a voulu étendre son offre à d’autres marques: depuis cette année, des occasions d’une vingtaine de constructeurs différents sont disponibles avec les même standards de qualité. Cette année, My Way a également lancé My Way Buy, un service exclusif qui rachète les voitures directement aux particuliers. Last but not least, My Way propose des solutions financières sur mesure, telles que crédit, renting ou leasing, mais également tout un panel de services: assurances, extensions de garantie, contrats d’entretien et de réparation, etc.