My Dacia offre des formations aux premiers secours à ses membres

D’août à décembre 2021, My Dacia a organisé 70 sessions de formations aux premiers secours pour ses membres, en collaboration avec la Croix-Rouge de Belgique. L’occasion pour la marque de réaffirmer l’esprit Dacia: se concentrer sur l’essentiel.

C’est dans cet esprit que My Dacia a collaboré avec la Croix-Rouge de Belgique pour organiser des sessions de formations aux premiers secours à destination de ses membres. Par cette initiative, l’objectif pour la marque était d’enseigner à ses conducteurs comment réagir face à une situation d’urgence et comment poser les gestes qui sauvent, qui peuvent être déterminants dans les premiers instants. 70 sessions de formations aux premiers secours ont eu lieu d’août à décembre 2021 aux quatre coins du pays dans les centres de formations de la Croix-Rouge. Au total, plus de 300 conducteurs Dacia ont pris part à des sessions de 6 heures basées sur une pédagogie active où des thématiques multiples ont été abordées: le contrôle des fonctions vitales, les techniques de réanimation, les règles essentielles d’intervention.

Le concept a été accueilli très positivement par les membres My Dacia. De nombreuses sessions ont été rapidement complètes. Et les participants aux formations se sont montrés très enthousiastes. L’un d’entre eux explique: “J’ai trouvé l’initiative vraiment très bonne. Cette formation devrait être offerte à tous les citoyens. Le fait que Dacia y pense pour ses clients est la preuve de la bienveillance de la marque envers eux et leur entourage.” Nombre d’entre eux envisagent d’approfondir leurs connaissances avec des formations complémentaires. My Dacia est un service en ligne interactif totalement gratuit qui permet aux clients Dacia d’assurer le suivi de leur véhicule grâce à un agenda personnalisé. Il offre également une foule d’avantages sur mesure et des conseils sur mesure.