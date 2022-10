Moto Guzzi V100 Mandello: déjà une édition limitée

La nouvelle V100 Mandello, dernière création du constructeur italien Moto Guzzi, est à peine disponible en précommande sur le site de la marque qu’elle s’offre déjà une série spéciale dénommée Aviazone Navale.

La V100 Mandello viendra épauler dès le mois de novembre les V7, V9 et V85TT de la marque à l’aigle. Elle se décline en version normale, vendue 15.499 euros, et S, mieux équipée, proposée à 17.999 euros, mais aussi dans une version spéciale « Aviazone Navale » qui ne sera produite qu’à 1.913 exemplaires (l’année 1913 est celle qui a vu la marine italienne créer en son sein un département aérien). Il faut savoir que Carlo Guzzi, Giorgio Parodi et Giovanni Ravelli, à l’origine de la création de Moto Guzzi en 1921, étaient engagés dans l’aviation dépendant de la marine italienne durant la 1ère guerre mondiale. Las, Ravelli fut victime d’un accident d’avion en 1919, 2 ans avant la naissance de « la Moto Guzzi » comme on dit en Italie… L’aigle, devenu aujourd’hui le symbole de la marque, était l’emblème de leur escadrille…

La série spéciale arbore une livrée inspirée de l’avion de chasse F-35 et son équipement comprend notamment un indicateur de pression de gonflage des pneus, des poignées chauffantes et un numéro de série gravé au centre du guidon. Pour l’heure, cette série spéciale Aviazone Navale, dont le prix n’a pas encore été communiqué, semble réservée au marché italien, mais peut-être quelques exemplaires seront-ils vendus chez nous?