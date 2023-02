Moteur plus sobre et plus fiable pour les SUV Peugeot 3008 & 5008

Peugeot inaugure un nouveau moteur 1.2 Puretech hybride (non rechargeable) sur ses SUV à succès, les 3008 et 5008, avant de le généraliser à l’ensemble de sa gamme. Cette motorisation remplace l’actuel PureTech 130 EAT8.

Ledit système HYBRID 48V se compose d’un moteur essence PureTech 136 ch de dernière génération couplé à une inédite boite automatique 6 vitesses électrifiées (un petit moteur de 28 ch et 55 Nm est en fait intégré à son carter). Cette boîte développée avec Punch Powertain (et non plus Aisin) garantit un fonctionnement très onctueux, sans coupure de charge. Le nouveau bloc dispose aussi d’un nouveau turbo à géométrie variable, plus fluide.

L’ensemble offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant (à partir de 126 gr de CO2/km sur 3008 et à partir de 128 gr de CO2/km sur 5008). En conduite quotidienne, les moteurs thermique et électrique travaillent ensemble ou séparément afin d’optimiser la consommation d’énergie. Lors des fortes accélérations, le moteur électrique apporte un surcroit de couple(et de puissance : + 12ch) au moteur essence à bas régime . Lors des décélérations, le moteur essence se coupe et le moteur électrique se transforme alors en générateur pour recharger la batterie 48V.

Le 3008 (et 5008) Hybrid 48V possède une toute petite batterie, ici en gris, au centre.

Chaîne de distribution = plus de fiabilité

L’économie de 15% promise par Peugeot est surtout valable en ville (-2,5 l/100 km), mais il n’y a par contre aucun gain sur autoroute. Le mode 100% électrique (à très basse vitesse) en ville sera perçu comme un progrès agréable lors des manœuvres ou les évolutions dans les parkings étroits. En puissance combinée, les 3008 et 5008 Hybrid 48V développent 136 ch et 230 Nm. La batterie Lithium-Ion 48V a une capacité brute de 898 Wh et une capacité disponible de 432 Wh. Elle est conçue pour conserver le même niveau de performances pendant toute la durée de vie du véhicule et bénéficie d’une garantie d’origine de 8 ans/160 000 km.La nouvelle distribution par chaîne devrait remplacer avantageusement la courroie du précédent 1.2 Puretech qui a causé quelques soucis de fiabilité à certains propriétaires. Commercialisation prévue en juin 2023.