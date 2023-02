Mise à jour pour les BMW X5 et X6

BMW veut maintenir ses X5 et X6 dans le peloton de tête des SUV premium et leur a donc offert une remise à niveau. Construits à Spartanburg, aux Etats-Unis, les X5 et X6 restylés seront lancés au mois d’avril.

BMW vient de présenter des versions actualisées de ses Sports Activity Vehicle (SAV) et Sports Activity Coupé (SAC) de luxe que sont les X5 et X6. Les nouveaux BMW X5 et X6 voient leur style extérieur et intérieur évoluer en douceur tandis que leur équipement de série est revu à la hausse. Les X5 et X6 remaniés s’offrent par ailleurs une nouvelle palette de motorisations qui inclut des moteurs thermiques, un ensemble propulseur hybride rechargeable de dernière génération (pour le BMW X5 xDrive50e) et la technologie hybride légère 48 V pour tous les autres modèles, grâce à un moteur électrique intégré à la transmission qui apporte 9 ch et surtout 200 Nm de couple supplémentaires. Toutes ces mécaniques sont associées de série à la nouvelle boîte de vitesses automatique Steptronic à 8 rapports et palettes de commande au volant

Ce restylage apporte également d’autres innovations telles que les nouveaux dispositifs de stationnement et de conduite automatisés, sans oublier le système de commande et de contrôle iDrive entièrement numérique avec écran incurvé (BMW Curved Display), basé sur le système d’exploitation BMW OS 8. Les BMW X5 et X6 remaniés devraient arriver en concession au printemps.