Mini Cabriolet Cooper SE: sèche-cheveux électrique

En attendant la prochaine génération de Mini 100% électriques, la marque chic de BMW décline sa Cooper SE en version cabriolet. Le plaisir de la conduite cheveux au vent sans bruit, mais au prix fort.

Mini ne faisant jamais les choses exactement comme les autres constructeurs, il s’agit en fait d’une sorte d’adieux en beauté à la génération actuelle de Mini Hatch & Cabriolet. Cette dernière, apparue en 2016, n’était jusqu’ici disponible qu’en version thermique à essence. La marque en profite donc pour couper l’herbe sous les roues de toutes les autres marques en s’adjugeant la primeur du premier vrai cabriolet 4 places électriques de grande série. En d’autres mots, cette Mini cabriolet Cooper SE est déjà un collector. Longue de 3,86 m pour 1,73 m de large et 1,43 m de haut, cette compacte conserve l’encombrement des autres Mini. Le coffre reste identique à celui de la Cooper SE, c’est-à-dire petit avec seulement 160 litres. Il s’agit aussi d’une des rares offres (au monde) de cabriolet 4 places (enfin, disons 2+2, la banquette étant très menue) 100% électriques, une distinction qui soulèvera l’intérêt d’une clientèle excentrique en quête de nouveauté et de modernité. Une pure voiture de grandes villes branchées. Elle reprend aussi le moteur électrique de 184 ch puisant son énergie dans une batterie de 28,9 kWh (utiles), promettant théoriquement une autonomie entre 225 et 234 km (WLTP). Le plaisir de la conduite à ciel ouvert sera évidemment l’absence de bruit de moteur à explosion.

L’autonomie reste réduite, mais c’est moins pénalisant dans le cas de ce type de voiture de loisirs à usage de proximité.

60.000€ !

La Mini SE Cabriolet sera fabriquée aux Pays-Bas et disponible en deux coloris, noir ou blanc argent. Quelques détails stylistiques spécifiques lui sont réservés (entourages de phare, garnitures latérales…). Pour le reste les acheteurs jouiront de toutes les possibilités d’options et de personnalisation déjà dévolues aux autres Mini Hatch et cabriolet (thermiques). Reste à parler du prix : pouvoir profiter des joies de la conduites cheveux au vent, sans bruit, avec le premier vrai cabriolet électrique de grande série vous coûtera plus de 60.000€, c’est-à-dire plus de 20.000€ de plus que la version hatch électrique. Ce qui devrait refroidir les enthousiastes… même si la marque limite à production à 999 exemplaires.