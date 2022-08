Mercedes révèle l’intérieur de l’EQE SUV

A l’instar de l’EQS, l’EQE, elle aussi 100% électrique, se doublera bientôt d’une version SUV. La marque de Stuttgart bien de révéler les premières photos de l’habitacle de ce nouveau modèle.

L’EQE SUV est la variante « polyvalente » de la berline EQE, disponible comme ce dernier modèle avec les principales innovations de l’EQS, mais en même temps plus dynamique que l’EQS SUV. En termes de garde au toit et d’espace aux jambes et aux coudes, l’EQE SUV se veut l’in des véhicules les plus spacieux de sa catégorie. L’EQE SUV célèbrera sa première mondiale le 16 octobre prochain.

L’EQE SUV est basé sur la grande plateforme électrique de Mercedes-EQ. En plus de cela, il dispose d’un intérieur qui a été numérisé de manière réfléchie. L’écran Hyperscreen MBUX disponible en option met en œuvre cette technologie de manière assez impressionnante. L’ensemble du tableau de bord est constitué d’un seul et unique grand écran. Les écrans haute résolution se fondent de manière transparente sous un seul « couvercle » de verre.

La partie avant de la console centrale rejoint le tableau de bord et est autonome dans l’espace. La bande de ventilation du cockpit se prolonge visuellement au niveau des portes avant. Des matériaux et des coloris à la fois avant-gardistes et traditionnels confèrent à l’intérieur une atmosphère particulière. Cinq combinaisons de couleurs coordonnées soulignent la sensation d’espace. Le SUV EQE se veut immergé dans un monde de couleurs progressif et luxueux composé de tons chauds et froids. Un élément de garniture hybride associe la chaleur du bois à la fraîcheur technique de l’aluminium véritable. La garniture en finition anthracite 3D à effet de relief, quant à elle, présente de fins pigments métalliques. L’élément de garniture découpé au laser et rétroéclairé avec le logo Mercedes-Benz crée également une ambiance particulière.