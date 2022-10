Mercedes EQE SUV: jusqu’à 687 ch

Déroulant ses modèles électriques avec une logique et une vitesse « grand V », Mercedes dévoile à présent le EQE SUV, le dérivé haut sur pattes de la berline EQE et petit frère du modèle amiral, l’EQS SUV.

Pas simple de suivre le rythme des nouveautés électriques chez Mercedes. Très proche du grand EQS SUV, l’EQE SUV lui ressemble beaucoup en étant à peine plus compact, soit 4,86 m de long. Il est aussi plus court que la berline EQE qui, elle, ressemble très fort à l’EQS. DE ce fait on retrouve le look lisse et étiré de la famille des grandes Mercedes électriques. Avec un empattement de 3,03 m, le EQE SUV accueille facilement et aisément 5 adultes à bord.

293 ch, pour commencer

Mercedes réserve à cet EQE SUV toute une gamme qui commence avec l’EQE 350+ (293 ch, 565 Nm) qui, en propulsion, promettrait une autonomie de 590 km. Ensuite, l’EQE 350 4Matic propose la même motorisation, mais en transmission intégrale et un rayon d’action un peu réduit. Enfin, l’EQE 500 4Matic (409 ch et 858 Nm) hausse le niveau de performances, mais le haut de gamme sera assuré par les versions EQE 43 et surtout 53 AMG de, respectivement, 476 et 687 ch.

Mercedes EQE SUV

D’origine, ce SUV de standing sera très bien équipé, notamment en technologies de sécurité et d’assistances à la conduite, mais les atouts incontournables restent en option, comme le chargeur interne de 22 kW (11 kW d’origine) ou l’hyper-écran de bord MBUX. Par contre, la pompe à chaleur qui régule la température est de série. Sur les bornes rapides à courant continu, l’EQE SUV supporte un flux allant jusqu’à 170 kW. En une quinzaine de minutes, l’utilisateur peut ainsi récupérer 220 km d’autonomie. On rappelle que les SUV EQS et EQE (comme tous les grands SUV Mercedes depuis 1997) sont construits en Alabama (USA). Leur batterie est également produite localement. Au moment de rédiger ces lignes, ni les prix ni les poids des EQE SUV n’ont été révélés.