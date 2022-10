Mercedes-AMG C63 S E Performance: moteur thermique coupé en deux

La Classe C dans sa version la plus puissante, de l’œuvre de la division AMG, adopte un petit moteur 4 cylindres et un bloc électrique qui, ensemble, redoublent d’efficacité.

Fini donc, le V8 biturbo et ses vocalises expressives, car les Mercedes-AMG C63 s’en remettent désormais à l’électrification. Un petit séisme dans le milieu des amateurs de bolides surpuissants en provenance d’Allemagne. Depuis 1990 et la mythique W124 500E, Mercedes a ensorcelé les passionnés de ses V8 sportifs et sonores. L’annonce de cette nouvelle C63 S E Performance (disponible en berline et break) peut dans un premier temps générer une déception, car du V8 4 litres, on passe à un 2 litres à 4 cylindres. Bref : coupé en deux ! Cela dit, la marque à l’étoile se sait attendue au tournant et a donc prévu de rester présente dans ce segment avec de l’ « artillerie lourde ».

La Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE est dévoilée en break et en berline.

PHEV hautes performances

Bien entendu, il ne s’agit pas d’un simple 2 litres à quatre cylindre, puisque c’est celui de la Classe A 45 AMG qui est associé à un bloc électrique. Ils produisent de concert 680 ch et 1020 Nm ! L’engin accélère de 0 à 100 km/h en 3,3 s et file à 250 km/h… voire 280 km/h si l’acheteur opte pour un pack spécifique. La nouvelle C63 S E Performance compte sur sa transmission aux 4 roues pour assurer efficacité et sécurité en permanence. Cette Mercedes de type hybride rechargeable n’est donc pas à confondre avec les PHEV classiques. Ici, la réserve électrique est mise au service des performances et uniquement des performances. Preuve en est le choix de s’en tenir à une petite batterie de 6,1 kWh.Pas le peine de chercher des vertus écologiques à ces engins, même si en théorie ils se révèlent moins polluants et fiscalement plus « acceptables » (Taxe de circulation de 2 litres, consommation nettement moindre) que les précédents V8. Dans les rares situations où la voiture peut évoluer presque exclusivement sur ses réserves d’ions, la Mercedes-AMG parcourra, au mieux 13 km. Mercedes promet un comportement dynamique très sportif, malgré le poids de 2,1 tonnes. De quoi lutter efficacement face aux dernières BMW M3 et Audi RS4. Les prix n’étaient pas encore connus au moment de rédiger ces lignes. Les C63 S E Performance arriveront en Belgique au printtemps 2023.