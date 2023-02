Mazda 2 : un peu plus de présence

Les citadine se font de plus en plus rares sur le marché. Or Mazda ne lâche pas sa petite «2», et la sort légèrement de sa trop grande discrétion.

En 2023, la petite Mazda 2 célèbre ses 20 ans de carrière. Une carrière plutôt discrète, dans l’ombre des stars des immatriculations que sont les Peugeot 208, Citroën C3 ou VW Polo. Mais une citadine distinguée et qui brille toujours par un style différent et une réputation d’achat malin. Cela dit, il lui manquait un peu de possibilités de personnalisation pour séduire la jeunesse. Les modifications esthétiques concernent les boucliers, mais surtout la partie avant: la calandre est moins haute et intègre une partie peinte. Pour la première fois – sur certaines versions de la Mazda2 – il devient possible d’assortir la couleur de carrosserie à cette calandre, mais aussi aux jantes, voire au toit. La nouvelle structure de gamme s’articule en trois variantes : Prime-Line, Centre-Line et Exclusive-Line. La marque prévoit aussi deux versions spéciales Homura et Homura Aka aux accents plus sportifs.

Un habitacle sobre et sérieux, comme Mazda sait les faire.

Android Auto & Apple CarPlay

L’habitacle 2023 bénéficie d’un nouveau tableau de bord, de nouvelles finitions pour les ouïes d’aération et les panneaux de contre-porte, d’une sellerie mise à jour et d’une large dotation de série améliorant le confort et les aspects pratiques. Le système MZD Connect prend désormais en charge la connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil à partir de la version Centre Line. Mazda promet aussi un intérieur mieux insonorisé (bruits de vent, mais aussi de roulement). Sous son capot, La Mazda2 2023 est animée par quatre moteur dela génération Skyactiv-G 1,5 litre, entraînant les roues avant. Une variante de 75 ch avec boîte de vitesses manuelle à 6 rapports, une de 90 ch couplée à une boîte de vitesses automatique à 6 rapports, et deux variantes de l’e-Skyactiv – G, de 90 ch à transmission manuelle équipée de la technologie d’hybridation légère MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Dans sa version d’entrée de gamme, la Mazda2 2023 reste une citadine abordable : comptez 17.190 euros TVAC. On rappelle que la Mazda 2 partage toujours la gamme avec la « fausse » Mazda 2 hybride (un clone de Toyota Yaris).