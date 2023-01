Maserati a choisi Bruxelles pour lancer l’année Folgore

Maserati exposera au Salon de Bruxelles, du 14 au 22 janvier, pour présenter sa stratégie d’électrification. A l’occasion de cet événement, le châssis du Grecale Folgore sera dévoilé.

Mais le châssis de la future Maserati électrique ne sera pas le seul attrait du stand de la marque au trident: d’autres modèles seront présents sur le stand comme le Grecale, la berline de luxe Ghibli et le SUV Levante dans une édition Fuoriserie Urban Green ou encore la supercar MC20 Cielo, proposée pour l’occasion dans une version unique issue du département de personnalisation, Fuoriserie.

Le processus d’innovation et d’électrification de la gamme a commencé avec le lancement de la Ghibli Hybrid, la toute première Maserati électrifiée de l’histoire de la marque, suivie par le Levante Hybrid. Il trouve son accomplissement dans le lancement de la gamme Folgore, la famille 100% électrique de Maserati. « Folgore allume la flamme d’une nouvelle énergie. Une énergie qui projette Maserati dans le futur« , affirme-t-on avec emphase chez le constructeur italien… Plus concrètement, la nouvelle GranTurismo Folgore (photo) sera le premier véhicule Maserati 100 % électrique, suivi quelques mois plus tard par le Grecale Folgore. Le Grecale Full-Electric utilisera la technologie 400V, avec un couple de 800 Nm et une batterie haute capacité de 105 kWh. Tous les modèles Maserati seront disponibles dans une version 100 % électrique d’ici 2025 et, d’ici 2030, toute la gamme Maserati sera entièrement électrique.