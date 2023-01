Marché automobile belge 2022 :  les longues garanties plaisent aux Belges

En ces périodes d’incertitude, l’argument de la garantie couvrant une voiture neuve prend de plus en plus d’importance. Les précurseurs en la matière constatent cet atout dans leurs résultats de 2022.

Parmi les marques qui ont le mieux tiré leur épingle du jeu, Toyota et Kia ont gagné de belles parts de marché en 2022, et ce pour la deuxième année consécutive (aux Pays-Bas, la marque coréenne est même devenue leader du marché). En Belgique, les ventes de Toyota ont progressé de 34 % et celles de Kia de 13,60%. La Toyota Yaris est le 3e modèle le plus vendu en Belgique, un indice révélateur puisque la citadine n’est pas une citadine particulièrement bon marché.

Kia offre sept ans de garantie depuis de longues années. C’est en partie ce qui lui a permis de fidéliser une large clientèle.



Plusieurs raisons à cela. Tout d’abord le dynamisme des acteurs asiatiques se matérialisent dans des gammes et modèles de plus en plus appréciés par le acheteurs. Pour leur style, leur niveau de confort et de technologies. Ensuite, depuis de longues années, les marques japonaises et coréennes figurent en tête des études de satisfaction des consommateurs, pour leur fiabilité. Mais surtout, Toyota et Kia offre des périodes de garantie exceptionnellement longues par rapport à la moyenne du marché, preuve de leur confiance dans leur produit. Sept ans pour Kia et, depuis peu, carrément 10 ans pour Toyota. Il s’agit bien sûr d’un argument commercial puissant, les acheteurs se sentant à l’abri de tout gros pépin technique pour une plus longue période. Rappelons aussi que Toyota a été une marque capable de livrer plus facilement ses voitures, grâce à une dépendance moindre des composants électroniques en pénurie.

De nombreux acheteurs particuliers qui investissent aujourd’hui dans une voiture neuve se disent qu’il s’agira sans doute de leur dernière voiture thermique (avant d’être « obligés » de passer à l’électrique) et ont donc envie de la tenir plus longtemps en bon état de marche. Plus la garantie est longue, plus ils se sentent à l’abri des gros et couteux tracas techniques.

De 2 à 10 ans

La concurrence se doit de réagir. Depuis peu, Mazda propose une couverture de 6 ans sur ses nouveaux modèles. Différents acteurs (Hyundai ou SsangYong) proposent déjà 5 ans de garantie depuis longtemps. Chez Mercedes et BMW, la garantie n’est toujours que de trois années, et de nombreux autres constructeurs s’en tiennent toujours à la garantie légale de 2 années…