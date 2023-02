Manuels du propriétaire numériques chez Opel

Opel change le format de ses manuels d’utilisation, passant dès aujourd’hui du papier au numérique. Le traditionnel manuel du propriétaire est remplacé par un petit fascicule contenant un lien. Résultat, moins de papier et des informations à jour en permanence.

Désormais, toutes les nouvelles Opel, telles que le Mokka, le Grandland ou l’Astra y compris leurs dérivés électrifiés, se contentent d’un petit fascicule imprimé au lieu d’un manuel de plusieurs centaines de pages – comme l’exige la loi. Ce livret « Quick Guide » comporte un QR code grâce auquel les clients peuvent accéder rapidement et facilement au manuel d’utilisation numérique détaillé de leur voiture.

Grâce à cette démarche, Opel répond au souhait de nombreux clients de disposer de moins de papier dans la voiture. De plus, l’accessibilité et la manipulation du manuel du propriétaire deviennent également plus pratiques grâce au Quick Guide et au QR code. Il suffit de scanner le code et l’on a accès en ligne aux informations détaillées sur le modèle, à tout moment et en tout lieu. Le mode d’emploi est accessible que l’on dispose d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. Le lien vers le manuel se trouvera bientôt également dans l’application « myOpel app ». En outre, de petits tutos fournissent de précieux conseils sur le fonctionnement des différents systèmes d’aide à la conduite. Ces vidéos peuvent même être diffusées sur l’écran d’infodivertissement de modèles tels que la nouvelle Opel Astra. Ainsi, il n’est plus nécessaire d’aller chercher le manuel et de tourner longuement des pages à la recherche de l’information désirée, ce qui libère de l’espace dans la boîte à gants.