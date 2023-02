Lucid Motors commence à livrer ses voitures électriques de luxe en Europe

Concurrente directe de Tesla mais aussi de Fisker, elles aussi venue de Californie, (sans oublier toute une armada venue de Chine) la marque Lucid Motors accélère cette année la vente de ses voitures sur le Vieux continent. Sa base logistique se trouve chez nos voisins des Pays-Bas.

Dans les mois à venir, pour être « in » et « branché », il faudra rouler en Lucid. Les Lucid sont des voitures électriques américaines de très haut de gamme dont le prix commence à plus de 100.000 euros et dépassent largement les 200.000 € pour les versions ultimes. La création de l’entreprise remonte à 2007, à l’initiative d’anciens cadres du monde automobile (dont Tesla et Mazda). Le premier prototype qui donnera le modèle actuellement en phase de livraison en Europe (la Air) est présenté en 2016, au Salon de Los Angeles. Depuis, via un fond souverain, l’Arabie Saoudite est devenue l’actionnaire principal, dont les investissements importants soutiennent le développement de la marque.

Dans la logique des nouvelles générations de « concessions automobiles », Lucid accueillera ses clients potentiels dans ce type de « studio ».

Livraisons

De notre côté de l’Atlantique, les premiers exemplaires viennent d’être livrés à leurs propriétaires en Allemagne et aux Pays-Bas. Le premier modèle a être commercialisé sur le sol européen est donc la Air, une berline de standing au style épuré que l’on compare directement à la Model S de Tesla. Cela dit, Lucid promet d’aller beaucoup plus loin en matière de luxe et de finition. La Air arrive chez nous dans une version limitée Dream farcie d’options. La Air développe de 480 à 1110 ch selon la version, ce qui lui accorde des accélérations délirantes (0 à 100 km/h en 2,5 s). Les Lucid ne sont pas seulement performantes, elles promettent aussi une autonomie très élevée pouvant atteindre 883 km dans le cas le plus favorable (WLTP). Dans la pratique, la berline américaine devrait pouvoir accrocher, en réalité, plus de 600 km.

Des modèles Air en attente dans le centre européen de la marque, aux Pays-Bas.

Base néerlandaise

Grâce à son architecture 900V, la Lucid peut aussi être rechargée plus vite que n’importe quelle autre voiture électrique puisque son système supporte des flux de courant (continu) de 300 kW. A condition de trouver une borne débitant une telle puissance, la Air pourrait récupérer 400 km d’autonomie en un quart d’heure. La base européenne de Lucid se trouve aux Pays-Bas, à Hilversum où se trouve aussi son troisième point de vente (un studios/showroom). Le premier avait été ouvert en Allemagne, à Munich, et le second en Suisse, à Genève. Les clients Belges intéressés peuvent réserver leur Lucid en versant simplement 300 euros via le site de la marque. Un studio Lucid Motors pourrait être inauguré en Belgique dans un avenir proche.