L’ID. Aero, est la première limousine 100% électrique de Volkswagen

Volkswagen dévoile des esquisses exclusives du design de l’ID. Aero, sa première berline entièrement électrique destinée au marché automobile chinois.

La future version de production de l’ID. Aero viendra agrandir la famille ID., qui rencontre déjà un certain succès. Volkswagen étend ainsi son offre dans le segment à fort volume des véhicules de la classe moyenne supérieure et accélère sa campagne électrique dans le cadre de sa stratégie Accelerate. A l’instar de tous les modèles de la famille ID., l’élégante nouvelle berline est basée sur la plate-forme modulaire pour véhicules électriques (MEB) de Volkswagen. D’un point de vue esthétique, elle reprend également le langage stylistique de la famille ID. Par exemple, le design extérieur de l’ID. Aero est fluide et net, caractérisé notamment par une partie avant et un toit aérodynamiques, qui contribuent à réduire la consommation d’énergie et à augmenter l’autonomie. La version de production de l’ID. Aero sera lancée sur le marché automobile chinois au second semestre 2023. Le modèle correspondant destiné aux marchés nord-américain et européen sera présenté en 2023. La production de la version de série de l’ID. Aero pour les marchés automobiles européen et nord-américain commencera alors à l’usine Volkswagen d’Emden, dans le nord de l’Allemagne.