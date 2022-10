Les Vespa GTS encore plus modernes, mais toujours aussi vintage

La grande Vespa a été lancée en 2003 avec l’arrivée des Vespa Granturismo 125 et 200 et s’est encore développée en 2005 avec l’arrivée de la GTS 250, puis de la 300. Le Groupe Piaggio vient de présenter au Salon Intermot son évolution 2023.

Quatre versions composent la nouvelle offre de la GTS : la Vespa GTS classique et élégante ; la GTS Super, plus moderne ; la GTS SuperSport aux accents plus sportifs et la Vespa GTS SuperTech… hyper-technologique. Chaque version est disponible avec deux moteurs: les monocylindres 125 i-get et le 300 hpe (High Performance Engine), dernières évolutions des mécaniques du groupe Piaggio. Leur technologie vise à créer des moteurs plus efficaces, agréables et sobres.

La Vespa GTS reste, année après années, un des deux-roues motorisés les plus vendus en Belgique.

Nouveaux détails

A première vue les lignes connues sont préservées, mais en y regardant de plus près, elles sont affinées avec une attention particulière dans les détails. L’impression de qualité perçue fait un bond en avant. Les éléments d’éclairage latéraux font office de feux de circulation diurne et les clignotants utilisent désormais la technologie LED et sont joliment intégrés dans le pare-brise, sans aucune fixation visible. Les autres modifications sont les suivantes : l’incontournable » cravate » (bords décoratifs plus fins), les grilles de chaque côté du pare-brise et le garde-boue avant plus effilé.

En version SuperSport, l’élégant scooter s’autorise des détails esthétiques plus… vifs!

Démarrage sans clé

Le guidon, qui intègre l’iconique phare rond à diodes, a été complètement redessiné: il est plus large et les leviers de frein ont été déplacés pour une meilleure ergonomie. De nouvelles jantes 12’’ à cinq rayons apportent plus d’élégance, mais aussi de stabilité. Toutes les GTS sont désormais équipées d’un petit tableau de bord de type LCD qui exploite tout le potentiel du système de connectivité VESPA MIA (de série sur SuperSport et SuperTech, option sur les autres versions). On relève aussi et surtout l’intégration d’un système sans clé : démarrage, ouverture de la selle et enclenchement de l’antivol de direction sont ainsi facilités. La nouvelle selle promet un confort supérieur.

Le nouveau phare arrière présente une signature lumineuse inédite.

Le moteur haut de gamme 300 hpe fait de la GTS la Vespa la plus puissante et la plus vive de tous les temps. La puissance maximale est de 23,8 ch à 8250 tr/min, tandis que le couple atteint 26 Nm à 5250 tr/min. C’est aussi le plus sobre des gros moteurs montés sur la famille GTS. Le moteur 125 i-get (accessible à tout détenteur d’un permis B) va plus loin dans la frugalité avec une consommation annoncée à moins de 3 l/100 km. Le système de freinage ABS a été peaufiné pour des réactions plus fines et précises, donc plus de sécurité. Les GTS disposent aussi d’un contrôle de traction, très utile lorsqu’il pleut et/ou au passage de revêtement glissants (bandes de passage pour piétons, taques d’égout). La Vespa GTS se décline dans de nombreux coloris, selon la version.