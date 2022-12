Les véhicules électriques espagnols Silence importés en Belgique

Astara, acteur dans la distribution automobile en Belgique et dans le monde, a signé un partenariat avec Silence Urban Ecomobility en vue de distribuer leurs scooters électriques et véhicules de micromobilité en Belgique et au Luxembourg.

Silence, une société basée en Espagne et fondée en 2012, fabrique des produits dans l’air du temps, c’est-à-dire des véhicules urbains 100% électriques, sur deux et quatre roues. En raison de l’évolution rapide des besoins et des nouvelles habitudes de mobilité urbaine, les segments des véhicules et scooters électriques, ainsi que les solutions de partage de véhicules et d’abonnement connaissent une croissance importante.

2,28m de long pour pouvoir se garer absolument partout et très facilement. Une nouvelle concurrente à la Citroën AMI.

Dans la gamme Silence, le scooter S01/S02 et la « nanocar » S04 partagent le principe de batterie rétractable ; un « battery pack » en forme de valise-trolley peut être transporté facilement, de manière à être rechargé sur une prise de courant normale, à votre domicile, que vous habitiez en maison ou en appartement. Le trolley peut également être utilisé comme source d’énergie mobile pour, par exemple, alimenter des outils électriques dans votre garage ou votre cabane de jardin, ou simplement recharger un vélo électrique.

La batterie prend la forme d’une valise-trolley pour être facilement emportée à la maison ou appartement.

2,28m

La S04 possède deux places et deux de ces batteries amovibles et interchangeables, situées sous les sièges. Tout ça dans seulement 2,28 m de long et 1,29m de large. Avec un rayon de braquage de 3,5m, l’engin jouit d’un maniabilité absolue en ville. Cette nano-voiture pèse moins de 500 kg. Le scooter, quant à lui, utilise un seul pack. Il faut en moyenne 6 heures pour charger une batterie sur une prise normale, et l’autonomie varie de +130 km pour le scooter à près de 150 km pour la voiture S04. Deux versions de la voiture sont attendues : 45 et 85 k/h, donc avec ou sans permis de conduire. La S04 offre des caractéristiques propres au segment, telles que la climatisation, le verrouillage central électrique, les rétroviseurs électriques, le support pour téléphone intelligent, la connexion audio Bluetooth, le volant multifonction et les vitres électriques, ainsi qu’un coffre de 247 litres.

Astara et Silence ne communique pas encore sur les prix et disponibilités de ces véhicules en Belgique, mais qui devraient déjà être exposés lors du prochain Salon de Bruxelles, en janvier 2023.