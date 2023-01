Les prix de la Ioniq 6 sont connus

L’incontournable du stand Hyundai au Salon de l’Auto de Bruxelles est la toute nouvelle Ioniq 6 électrique qui vivra sa première belge et débutera sa carrière commerciale dans la foulée.

La Ioniq 6 veut changer les règles du jeu… Avec son Cx remarquable de 0,21 et sa ligne de transmission hyper efficace, elle revendique une consommation énergétique moyenne WLTP de seulement 13,9 kWh/100 km. Selon son constructeur, ce chiffre fait, de la Ioniq 6 l’un des véhicules électriques les plus économe du marché sur le plan énergétique. ​Equipée d’une batterie de 800 Volt pour une recharge ultra-rapide et une autonomie pouvant atteindre 614 km, la Ioniq 6 éliminerait définitivement le « range anxiety » sur les longs trajets, toujours d’après la marque coréenne. Une recharge de seulement 15 minutes permettrait une autonomie supplémentaire de 351 km. Les prix de la Ioniq 6 sur le marché belge viennent d’être rendus publics: ils sont compris entre 47.499,00 euros TVAC pour la Core 2 roues motrices (RWD) à batterie de 53 kWh et 63.499,00 euros pour la version Balance à batterie de 77,4 kWh et 4 roues motrices (AWD). Les ventes seront ouvertes dès le mois de janvier.