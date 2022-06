Les constructeurs de niche exemptés de passer au moteur électrique ?￼

Récemment, le Parlement européen a voté l’interdiction de la vente des voitures thermiques neuves dès 2035. Mais un amendement serait accordé aux petits constructeurs, dont certaines marques de luxe.

Pour les grands constructeurs, on parle évidemment de traitement de faveur. Reprenons : dès 2035, les ventes de véhicules thermiques neufs seront interdites. Un an plus tard, en 2036, ce sera le tour des petits constructeurs (de 1000 à 10000 voitures particulières, ou 1000 à 22000 véhicules utilitaires légers par année. Par contre, les marques qui immatriculent moins de 1000 véhicules par an (les constructeurs dits de niche) semblent avoir échappé à la loi, puisqu’elles n’apparaissent nulle part.

Le cas Bugatti

Sous la barre des 10000 unités, on retrouve Aston Martin, Ferrari en Italie et Alpine en France. Cependant, les constructeurs écoulant moins de 1000 unités restent peu nombreux. Le plus connu et médiatique est Bugatti, qui pourrait donc être exempté de passer à l’électrique ! Cette forme de souplesse dans le système pourrait donner des idées à certains, qui seraient tentés de lancer ou relancer certaines marques ou modèles.

Evidemment, cet amendement n’a pas manqué de provoquer une petite tempête dans le milieu automobile. Les spécialistes tiennent cependant à relativiser les choses, voire légitimer l’exemption de ces super-constructeurs. En effet, une Bugatti Chiron, à de rares exceptions, roule très peu. La production annuelle d’un tel modèle – quelques dizaines d’exemplaire – ne peut donc peser dans la balance climatique… au contraire, par exemple, des 205.000 Volkswagen Golf (ventes 2021) parcourant 15-25.000 km (moyenne) chaque année.

La transition, quand même…

Les petits chanceux concernés voient sans doute cela comme un répit bienvenu, ou plutôt une chance de préparer leur transition à plus long terme. Car ces constructeurs de niche savent pertinemment qu’il ne sera pas dans leur intérêt de rester les bras croisés. Avec la transition annoncée et l’échéance 2035, les mentalités vont évoluer. Dans un futur proche, même les voitures de prestige à moteur thermique intéresseront probablement de moins en moins de clients.