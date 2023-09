Le Volkswagen Tiguan se renouvelle

La 3ème génération du SUV moyen de Volkswagen est dans les starting-blocks. Au programme, pas mal de nouveautés pour le Tiguan en termes d’aménagement intérieur mais aussi sous le capot avec des motorisations hybrides rechargeables et conventionnelles à hybridation légère remaniées.

Le Tiguan est actuellement le modèle Volkswagen le plus vendu au monde. Volkswagen en a produit 1,2 million d’exemplaires au cours des deux dernières années. Depuis ses débuts en 2007, plus de 7,5 millions d’acheteurs ont opté pour ce SUV. Volkswagen dévoile à présent, en première mondiale, un Tiguan entièrement revisité, incarnant la 3ème génération du modèle. Il sera disponible en concession dès le premier trimestre 2024.



Ce nouveau Tiguan se base sur la dernière évolution de la plateforme modulaire à moteur transversal: la plateforme MQB evo. De nouvelles motorisations hybrides offrant une autonomie de l’ordre de 100 km en mode tout électrique rendent le véhicule plus efficient. La nouvelle régulation adaptative des trains roulants DCC Pro améliore le confort et le comportement dynamique. De nouveaux systèmes, tels qu’une fonction de massage pneumatique pour les sièges avant ou les phares matriciels à LED Iq.Light, utilisés pour la première fois sur le Tiguan, sont empruntés au Touareg.



Au plan mécanique, Volkswagen a mis au point de nouvelles motorisations hybrides rechargeables pour ce Tiguan. Grâce à une nouvelle batterie de 19,7 kWh (capacité nette), l’autonomie en mode tout électrique du Tiguan eHybrid, qui débute avec des puissances cumulées de 150 kW (204 ch) et 200 kW (272 ch)1, a été augmentée pour désormais atteindre environ 100 km. De plus, l’association du moteur électrique à un nouveau moteur à essence suralimenté (1.5 TSI evo2) permet une autonomie totale pouvant atteindre 1.000 km environ. Volkswagen proposera également son SUV avec deux nouveaux moteurs à hybridation légère 48V: ils développent respectivement 96 kW (130 ch) et 110 kW (150 ch) et sont dotés de la désactivation de 2 cylindres sur 4 (Active Cylinder Management). Parallèlement aux quatre motorisations hybrides, le Tiguan sera proposé avec deux moteurs essence (TSI) et deux moteurs diesel. Toutes les motorisations sont associées de série à une boîte robotisée DSG. On notera znfin, pour ce qui est de l’aérodynamique, un Cx qui chute de 0,33 à 0,28.