Le SUV BMW X1 passe au tout électrique… en plus des motorisations traditionnelles

Le nouveau BMW X1 sera disponible, pour la première fois, en version électrique. Mais pas seulement, puisqu’il reste fidèle aux carburants fossiles… même le Diesel.

L’actualité reste très animée chez BMW, dont la valse des nouveautés semblent ne jamais vouloir se calmer. Avec la troisième génération de son SUV compact, le X1, la marque de Munich entend asseoir son succès dans ce segment. L’actuel X1 (deuxième génération) est un succès prononcé en Belgique, un modèle qui permet à la marque de se placer en tête des immatriculations. Le nouveau X1 arrivera en octobre en concessions avec, dans un premier temps, des moteurs essence et Diesel à hybridation légère (48V). Il va sans dire que c’est avec les versions ultérieures, hybrides et électriques, que se dessinera l’avenir du nouveau venu, en particulier dans le secteur des voitures de société. En attendant, le X1 restera disponible en entrée de gamme avec le 1.5 trois cylindres de 136 ch (X1 18i), la version la version préférée des acheteurs particuliers. La version 23i passe à la vitesse supérieur et reprend le 2 litres à 4 cylindres procurant 218 ch au SUV. En Diesel, 4 cylindres 2 litres également, avec 150 ou 211 ch. La variante hybride rechargeable associera le 1.5 3 cylindres et un moteur électrique pour dépasser les 300 ch…

Le nouveau BMW X1 adopte un tableau de bord incurvé.

Grosse calandre

Au niveau du look, le X1 reste évidemment très assimilé à la famille des SUV de Munich, mais avec cette fois de nouveaux traits partagés avec la récente Série 2 Active Tourer et, globalement, plus de tensions dans ses lignes, sans oublier une calandre qui gagne en taille et en « présence », selon les nouveaux canons stylistiques de la marque. Dans l’habitacle, les yeux tombent directement sur le nouveau tableau de bord incurvé. L’ensemble rappelle l’intérieur de la nouvelle Série 3. BMW le promet un peu plus spacieux et pratique que celui qu’il remplace. Le volume de coffre est annoncé à 540 litres, en version 5 places et non hybride rechargeable. Les premiers essais se dérouleront prochainement.