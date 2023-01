Le programme 2023 du Club Moto 80 est sorti

Depuis 40 ans maintenant, le Club Moto 80 propose des voyages moto de qualité aux motards wallons et bruxellois. Pas de révolution pour la saison 2023, mais un programme solidement charpenté qui fait la part belle aux grands classiques.

Le programme 2023 du Club Moto 80 joue la carte de la continuité. Peut-être même un peu trop, diront certains… Mais il faut rappeler que les organisations du Club Moto 80 demeurent parmi les meilleures du genre, avec des itinéraires aux petits oignons, des hébergements de qualité et une assistance bien rodée. Pour la saison 2023, Luc Paquier et son équipe proposent pas moins de 12 rendez-vous aux amateurs de voyage à moto:

– 18 mars: stage de conduite et portes ouvertes à Nivelles.

– 19 mars: la Wallançonne partira à la découverte de quelques belles routes de Wallonie.

– Du 30 mars au 3 avril: cette première sortie « longue » amènera les participants sur les routes de l’East Anglia, autour de Cambridge, en Angleterre.

– Du 21 au 30 avril ou 7 mai: imitée, mais jamais égalée, la fameuse Trans Tunisia fête cette année son 40ème anniversaire! Le voyage tout-terrain se double d’un itinéraire prévu pour les motos de route.

– Du 26 au 29 mai: WE de Pentecôte en Allemagne, dans la Forêt Noire, autour de Pforzheim.

– 11 juin: Nicavou ses « Potamotos » est une balade caritative d’une journée en Ardenne.

– 24 au 29 juin: encore un grand classique très apprécié que le Loch Ness Tour qui partira à la découverte des routes et des époustouflants paysages écossais.

– Du 7 au 23 juillet: le grand voyage d’été visitera la Suède, un pays déjà traversé par le Club Moto 80 mais qui n’avait encore jamais été le thème principal d’un périple estival.

– Du 11 au 15-16 août: la croisière RAD part traditionnellement à la découverte d’un (beau) coin de France. Cette année, ce sera l’Ardèche, avec Privas pour « camp de base ».

– Du 8 au 24 septembre: le Club n’avait plus roulé en Grèce depuis 2007 et répare cette lacune avec un voyage dans le Péloponnèse.

– 8 et 8 octobre: WE « retrouvailles » en Ardenne, comme de coutume. – Du 11 au 26 novembre: avec des motos louées sur place, pilotes et passagers partiront à la découverte de l’Afrique du Sud. Plus d’infos sur www.clubmoto80.be