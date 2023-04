Le plus beau circuit du monde choisit Alpine

Le circuit de Spa-Francorchamps et Alpine ont signé un accord emblématique. Le circuit accueille désormais cinq Alpine A110, qui assureront les quelque 1.000 baptêmes de piste annuels pour les quatre prochaines années.

Le circuit de Spa-Francorchamps et Alpine viennent de signer un accord pour la livraison de cinq A110, qui sont utilisées dans le cadre des baptêmes B2B et B2C proposés par le circuit. Les baptêmes de piste sont des expériences très appréciées d’un large public, car ils représentent une occasion unique de découvrir le circuit de l’intérieur comme passager d’une voiture de course placée dans les mains expertes d’un pilote professionnel. Amaury Bertholomé, CEO du circuit de Spa-Francorchamps : « Le choix d’Alpine s’est fait au terme d’un processus de sélection, où l’A110 a démontré un niveau de performance exceptionnel et une agilité hors pair sur ce tracé ô combien exigeant dans le cadre de nos activités de baptêmes de piste. Il nous fallait naturellement dénicher de vraies voitures sportives, à la fois ultraperformantes, mais aussi fiables et sûres sur le long terme. Avec les Alpine A110, nos pilotes « maison » ont trouvé un outil de travail de choix et un véhicule de sport qui procure joie et émotion aux passagers. »

L’utilisation des cinq A110 (trois bleues et deux grises) s’étalera sur 4 années, un laps de temps au cours duquel ces voitures assureront plus de 4.000 baptêmes (soit 1.000 par an), soit, a minima, 8.000 tours de piste et 56.000 km de plaisir!