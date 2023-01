Le Peugeot 3008 disponible en version hybride rechargeable de 180 ch

L’un des SUV les plus vendus du marché ajoute une motorisation hybride rechargeable « d’entrée de gamme » sous son capot, de quoi le rendre un peu plus accessible et séduire plus d’entreprises.

Après les versions Hybrid 225 et Hybrid4 300, le SUV Peugeot 3008 Hybrid 180 profite simplement du moteur introduit récemment par la nouvelle 408. Sa puissance combinée s’élève donc à 180 ch grâce à la présence du 1.6 litre turbo essence de 150 ch assisté dans l’effort par un moteur électrique de 110 ch. Le couple maximal est de 360 Nm et toute la puissance est dirigée vers les seules roues avant au moyen d’un boîte automatique à 8 rapports. Bref, il en reste plus qu’assez pour jouir d’un dynamisme certain puisque, à titre informatif, le Peugeot pointe à 215 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 8,8 s.

La capacité de sa batterie est de 11,3 kWh et donnerait, théoriquement, l’occasion de rouler en mode 100% électrique pendant 59 km. Le prix reste assez élevé : comptez près de 47.000 euros en entrée de gamme (Allure). Sachez qu’en achat professionnel, les hybrides rechargeables restent fiscalement intéressants… si vous l’achetez avant le 1er juillet 2023, car après les avantages (la déductibilité) se réduiront.