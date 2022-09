Le nouveau SUV Nissan X-Trail arrive en concessions 

S’il existe sur d’autres marchés depuis plus d’un an déjà (aux USA, il s’appelle Rogue), le nouveau Nissan X-Trail arrive maintenant en Europe avec pour mission de regagner du terrain face aux stars européennes du segment.

Premier constat, le X-Trail adopte des nouvelles lignes (dans la suite des Qashqai et Ariya) plus tendue et expressives. En d’autres mots : un design plus musclé et surtout moins passe-partout, pour ne pas dire franchement dépassées. Cela dit, les proportions restent assez familières. Heureusement, une grande calandre et des double-phares changent modernisent son identité. L’engin repose sur la plate-forme CMF-C partagée avec Renault et Mitsubishi. Son gabarit reste proche de celui de la génération sortante, avec 4,68 m en longueur et un empattement de 2,71 m. Le coffre est un peu plus grand, avec 585 litres.

Le X-Trail conserve des formes familières, mais se modernise dans les détails.

Plus cossu, mieux équipé, le X-Trail met sa technologie embarquée aux goûts de l’époque.

Sans surprise le SUV japonais embarquera 5 ou 7 personnes, selon la version retenue, et reprend les moteurs du Qashqai. Cela signifie un 1.5 à hybridation légère de 163 ch (simple propulsion), mais aussi la version e-Power qui utilise le 1.5 litre en tant que générateur pour un moteur électrique de 204 ch (simple propulsion) ou alors deux moteurs dans le cas de la version e-4Force (213 ch au total) à quatre roues motrices.

L’habitacle progresse vers une ambiance plus luxueuse et comprend toutes les dernières évolutions de Nissan en matière d’infodivertissement avec, en tout, 35 pouces d’écrans informatifs. Le nouvel X-Trail est en outre équipé de la nouvelle génération d’assistances à la conduite ProPILOT, plus performantes dans un plus large éventail de circonstances.

Déjà disponible à la commande, les premiers X-Trail seront livrés aux clients Belges en novembre. Les prix démarrent à 43.300 euros pour le Mild-Hybrid 163 ch en niveau de finition Acenta. Les versions 4 roues motrices franchissent allègrement le seuil des 50.000 euros. Bref, un positionnement pas des plus compétitifs pour un modèles qui doit affronter des ténors, dont le plus gênant est sans conteste le Peugeot 5008.