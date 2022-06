Le nouveau Lexus RX vise le marché des voitures de société

Le nouveau SUV Lexus RX conserve des motorisations hybrides classiques, mais aussi, pour la première fois, une version hybride rechargeable.

Au niveau mondial, le Lexus RX est un SUV à succès, avec plus de 3,5 millions d’unités vendues. En Europe, on le croise moins souvent puisqu’il n’a été livré à 300.000 exemplaires dans toute l’Union. Long de 4,89 m, le RX est le plus grand des SUV Disponibles en Europe (La gamme américaine est plus fournie). Reposant sur la plateforme GA-K (partagée avec le Lexus NX, mais aussi le Toyota RAV-4), le RX promet plus de dynamisme, un facteur qui reste important aux yeux des Européens. Ses dimensions évoluant très peu, il propose une habitabilité similaire au modèle sortant.

Les style est moins « tortueux » que ce à quoi Lexus nous a habitués.

Esthétiquement, ses lignes paraissent moins torturées que précédemment, de quoi tenter de fédérer un public plus large. L’habitacle fait peau neuve également, dans l’esprit de ceux des récents NX et RZ et accentue la sensation de luxe. Plus de sécurité aussi, grâce à un ensemble fourni d’assistants à la conduite, mais aussi plus de confort dans le choix et l’agencement des matières. Un tout nouveau système d’infodivertissement permet au RX de mieux concurrencer les rivaux Allemands dans son segment.

245 ch minimum

Le nouveau RX sera disponible en Europe en version 350h (2,5 litres atmosphérique 245 ch), 500h (2,4 litres turbo 371 ch) et 450h+. Ce dernier est la ‘grande’ nouveauté du modèle, sachant qu’il s’agit d’une motorisation hybride rechargeable. Le 450h reprend le moteur du 350h, mais poussé à 306 ch. L est surtout associé à une batterie de 18 kWh lui permettant de rouler 65 km en mode 100% électrique. Sur ce mode, la vitesse est limitée à 135 km/h. Cette version devrait doper les ventes de Lexus en Belgique en s’adressant principalement (et fiscalement) aux indépendants et gestionnaires de flottes de société.