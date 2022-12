Le Nissan Ariya entre pôle Nord et pôle Sud

Nissan a annoncé son partenariat avec l’aventurier britannique Chris Ramsey pour entreprendre la première expédition mondiale de conduite entièrement électrique du Pôle Nord au Pôle Sud, avec le nouveau Nissan Ariya.

En mars 2023, l’expédition baptisée « Pole to Pole » verra Ramsey et son équipe à bord d’un Nissan Ariya e-4ORCE parcourir plus de 27.000 kilomètres à travers plusieurs régions et continents avec des températures prévues allant de -30⁰C à 30⁰C. Ramsey sera la première personne à conduire d’un pôle à l’autre dans un véhicule, quel qu’il soit, au départ de l’Arctique, en passant par l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud, avant de traverser l’Antarctique.

L’itinéraire traversera certains des paysages les plus extrêmes, les plus bruts et les plus beaux du monde. Des étendues glaciaires enneigés aux ascensions périlleuses de montagnes, en passant par les vastes dunes du désert, « Pole to Pole », emmènera les participants en Nissan Ariya à travers des territoires inexplorés et à couper le souffle.

Pour se préparer à affronter les conditions glaciales de l’Arctique et de l’Antarctique, le Nissan Ariya e-4ORCE de l’expédition Ramsey sera modifié et doté d’un extérieur renforcé et personnalisé, adapté à la traversée de terrains extrêmes, avec des roues, des pneus et une suspension modifiés. Un deuxième Nissan Ariya e-4ORCE, non modifié, servira de véhicule de soutien sur tout le continent américain.

e-4ORCE est la technologie de contrôle intégral la plus avancée de Nissan, qui gère avec précision la puissance et les performances de freinage pour plus de douceur et de stabilité. Le système vient assister le conducteur, quelle que soit les conditions de circulation, y compris sur des routes mouillées et enneigées, sans qu’il soit nécessaire de modifier son style de conduite.

Ce n’est pas la première expédition entièrement électrique de Chris Ramsey. Cela fait plus de 10 ans qu’il part à l’aventure en véhicule électrique. En 2017, lui et sa femme, Julie, ont constitué la première équipe à terminer le Mongol Rally dans un véhicule entièrement électrique. Le couple a parcouru plus de 16.000 kilomètres à travers de multiples villes et villages, en 56 jours, à bord de sa propre Nissan Leaf.