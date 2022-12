Le Maxus MIFA 9, nouveau monovolume familial chinois, arrive en Belgique

Déjà présente en Belgique avec des utilitaires électriques, la marque chinoise Maxus commercialisera, courant 2023, sa première voiture à usage privé : un monovolume familial baptisé MIFA 9.

Maxus fait partie du groupe chinois SAIC, un géant déjà très avancé dans le domaine de la voiture électrique. Avec le MIFA 9 (Maximum, Intelligent, Friendly and Artistic), la marque entend séduire les familles nombreuses et actives, mais également les professionnels du transport de personnes de type taxis, navettes VIP et d’aéroports. Si les formes et volumes restent classiques, les phares (avant et arrière) lui confèrent un style techno-moderne plutôt réussi. Ce grand monovolume de 5,27 m de long et d’un empattement de 3,2 m invite jusqu’à sept personnes à bord. L’engin est également proposé en configuration 6 places, plus « lounge ». Pour déplacer cette tribu, il compte sur un moteur électrique de 245 ch et 350 Nm transmis aux roues avant. Une batterie de 90 kWh fournit ce moteur en courant et promet 440 km d’autonomie selon le cycle d’homologation WLTP et tenant compte d’un parcours mixte. A des allures plus urbaines (50 km/h de moyenne), le rayon d’action potentiel passerait à 595 km.

Moderne, soigné, Maxus sait que le client européen est sensible aux détails et pointilleux sur la finition.

Cinq étoiles

La marque communique aussi sur le haut degré de sécurité du MIFA 9 puisque le véhicule a obtenu la note de 5 étoiles aux tests EuroNcap, ce qui confirme les nombreux assistants à la conduite modernes dont il est équipé. Ce véhicule ne peut pas encore être commandé en Belgique et au Luxembourg, son lancement sur le marché est prévu pour le premier trimestre 2023. Aux USA, il serait proposé à un peu plus de 42.000 dollars. Le Maxus MIFA sera présentée au public en première belge lors du salon de l’automobile 2023, en janvier prochain. En Belgique, au Luxembourg et en Suisse, Maxus est importé par le groupe belge Alcomotive. Le réseau de concessionnaires en Belgique compte déjà 22 points de service. Alcomotive été la première entreprise à importer des voitures japonaises (avec Suzuki, en 1958) en Belgique. La structure a eu la bonne idée de croire en Hyundai dès 1977, un pari gagnant quand on voit le succès de la marque coréenne aujourd’hui.