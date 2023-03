Le marché des motos d’occasion s’effondre

L’introduction du contrôle technique moto, obligatoire en cas de revente d’une moto d’occasion depuis le mois de janvier, a eu un effet immédiat sur les ventes de machines de deuxième main, qui sont en chute libre.

Les ventes de motos d’occasion pour le mois de février ont baissé de 30,7 % par rapport à février 2022 et même de 38,8 % par rapport à février 2021. Cumulativement sur les deux premiers mois de l’année, cela représente une baisse de 22,1 %, soit une perte de 1.825 unités. Nul besoin de chercher bien loin la cause du phénomène: elle n’est autre que l’obligation, depuis le 1er janvier 2023, de contrôle technique pour les motos d’occasion. « Les effets vont continuer à se faire ressentir dans les mois à venir », explique Filip Rylant, porte-parole de la fédération de mobilité Traxio. « Aussi, prévoyons-nous une augmentation du nombre de motos qui vont se retrouver sur le marché des pays voisins. D’après les marchands de motos, les particuliers sont plus enclins à confier leur moto à un concessionnaire ou à un revendeur pour ne pas avoir à se rendre eux-mêmes au contrôle technique en vue d’une vente. On s’attend donc à ce que les particuliers qui vendent leur moto touchent moins pour leur deux-roues dans ce cas et, éventuellement, à ce que les prix sur le marché de l’occasion en général se mettent à baisser. »

Le contrôle technique des motos ne semble pas être une situation facile à gérer pour les motocistes. Généralement, ils se sont équipés des appareils nécessaires, notamment pour le réglage des phares et la mesure du niveau sonore. Mais le nombre de stations affectées au contrôle des motos étant limité, les concessionnaires doivent souvent parcourir de longues distances pour passer les motos au contrôle technique, et les délais d’attente commencent eux aussi à s’allonger. « Nous avons également entendu dire que quelques importateurs accompagnent les stations de contrôle technique dans cette phase de démarrage », ajoute Filip Rylant. Pour ce qui concerne les motos neuves, en revanche, on assiste à une hausse du nombre d’immatriculations: + 7,6 % en février.