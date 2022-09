Le marché de l’occasion reste frileux

Malgré un été particulièrement chaud, le marché de l’occasion est resté frileux du côté des voitures particulières.

En ce mois d’août 2022, en effet, le nombre d’immatriculations y a chuté de 10,1 % pour se porter à 52.043 unités à peine, ce qui fait que, sur les 8 premiers mois de l’année, le marché a connu un recul de 10,7 %. « La différence avec l’année dernière se chiffre déjà à 51.690 unités. Entre la durée de vie croissante des véhicules et la méfiance qui se généralise chez les consommateurs, les salles d’exposition sont de moins en moins fréquentées », explique-t-on chez Traxio, la fédération belge de la mobilité. Pour ne rien arranger, les véhicules d’occasion récents avec un faible kilométrage se font de plus en plus rares, et les prix dans ce segment restent donc assez élevés. La situation ne pourra évoluer qu’une fois que la livraison de véhicules neufs aux particuliers et aux entreprises reprendra, permettant au passage la libération de véhicules actuellement bloqués dans les flottes de leasing ou de location. Sur ces 8 mois, le marché des véhicules neufs a connu un repli encore plus marqué, à savoir -12,7 %, mais les résultats du mois d’août sont – finalement – positifs (+7,0 %). Il est toutefois trop tôt pour parler d’un revirement de tendance car on ne voit que peu de clients potentiels dans les showrooms.