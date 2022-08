Le marché belge de la moto d’occasion redresse la tête

Les motos d’occasion passent à la vitesse supérieure en juillet, tandis que les motos neuves restent en retrait.

Après un mois de juin en mode mineur, les immatriculations de motos d’occasion sont reparties légèrement à la hausse en juillet: +3,8 %, soit 7.944 unités et 293 de plus qu’en juillet 2021. « Cette petite embellie ne suffit pas à compenser le recul total par rapport à 2021 car cette année, avec 49.512 immatriculations de motos d’occasion, on accuse un recul de -8,5 % ou 4.607 unités comparé à l’an passé, malgré la sécheresse exceptionnelle de cet été », commente Filip Rylant, porte-parole de la Fédération de la Mobilité Traxio. Ce beau temps n’a pas été bénéfique aux motos neuves non plus car en juillet, le compteur s’est arrêté à -8,2 % (2.373 unités) et le total annuel affiche actuellement une perte de -6,4 %.

Côté motos neuves, les négociants font toujours face à des problèmes d’approvisionnement tandis que le marché de l’occasion se caractérise par un afflux trop faible de modèles récents ainsi que par la présence d’acheteurs étrangers (surtout néerlandais…) qui font s’emballer les prix. « Il est évident que le marché de la moto connaît des temps difficiles, qui ne sont pas près de s’améliorer » poursuit Filip Rylant. « La confiance des consommateurs et le pouvoir d’achat poursuivent leur déclin et nous observons d’ores et déjà que la classe moyenne éprouve des difficultés à acheter ou à conserver des motos récemment acquises. »