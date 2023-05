Le groupe automobile Van Mossel affiche ses ambitions européennes

Le groupe automobile Van Mossel va acquérir le groupe de concessionnaires allemand Hugo Pfohe, qui opère dans la région de Hambourg avec 7 marques et un volume d’environ 10.000 voitures par an.

Van Mossel Automotive Group fait son premier grand pas en dehors du Benelux avec l’acquisition du groupe de concessionnaires Hugo Pfohe, de la famille Pfohe. Hugo Pfohe est l’un des plus grands groupes de concessionnaires dans le nord de l’Allemagne, avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros et 700 personnes employées. Hugo Pfohe propose les marques Ford, Kia, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini et Mazda. Ces dernières années, Van Mossel est déjà devenue l’une des plus grandes entreprises automobiles du Benelux et cette acquisition confirme les ambitions européennes du groupe néerlandais. La transaction a été présentée à l’autorité allemande de la concurrence; elle devrait être finalisée d’ici la mi-juin. Philip Pfohe, directeur de Hugo Pfohe, se réjouit de cette évolution: « Van Mossel, comme Hugo Pfohe, est une entreprise familiale bien établie. Après une étude approfondie, nous sommes convaincus que Van Mossel est le partenaire le mieux placé pour assurer l’avenir et la croissance de Hugo Pfohe. Compte tenu de ses antécédents et de sa position dans le top 10 des plus grandes holdings de concessionnaires en Europe, Van Mossel est le bon partenaire pour nous, au bon moment. »