Le Dr Astrid Linder, conceptrice du premier mannequin de crash-test féminin, remporte le Woman of Worth Award 2023

Les juges du Women’s World Car of the Year (WWCOTY) ont voté pour le prix Woman of Worth. Le Dr Astrid Linder, conceptrice et instigatrice du premier mannequin de crash-test féminin au monde, l’a emporté haut la main.

Le jury du Women’s World Car of the Year a voté pour le Woman of Worth Award (WOW). 15 candidates étaient en lice et le Dr Astrid Linder s’est nettement imposée. Le Dr Linder est professeur de sécurité routière à l’Institut national suédois des routes et des transports (VTI), professeur adjoint de prévention des blessures à l’Université de Chalmers et professeur associé au Centre de recherche sur les accidents de l’Université de Monash, à Melbourne (Australie). Le professeur Linder a coordonné le projet ADSEAT, financé par l’UE, dans le cadre duquel a été mis au point le premier mannequin virtuel au monde, EvaRID, qui représente une femme moyenne en cas de choc arrière. Auparavant, les mannequins de crash-test étaient uniquement basés sur un individu moyen de sexe masculin. Pour représenter les femmes lors des tests EuroNCAP (Europe) et NHTSA (USA), les chercheurs utilisaient jusqu’à présent un mannequin homme réduit à 95%.

Lire aussi | Le Kia Niro élu Women’s World Car of the Year

Astrid Linder a par ailleurs été lauréate du concours des champions de la recherche sur les transports de l’UE et du prix du gouvernement américain pour l’excellence en ingénierie de la sécurité, parmi les nombreuses autres récompenses qu’elle a reçues pour son travail. Marta Garcia, présidente exécutive de Women’s World Car of the Year, se réjouit qu’Astrid Linder ait remporté le prix WOW: « Elle s’est distinguée lors du vote et c’est un honneur de la voir remporter ce prix, le seul au monde à être entièrement décerné uniquement par des femmes journalistes automobiles », a-t-elle déclaré.