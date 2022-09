Le camping en Porsche 911 devient possible

On peut adorer les Porsche 911 et les performances tout en privilégiant un rapport proche avec la nature et des vacances en toute simplicité. C’est en tout cas l’esprit de la tente de toit proposée par le constructeurs de Stuttgart.

Cette proposition originale et un brin audacieuse met une fois de plus en avant le succès grandissant du camping sur roues et, ici dans un certain esprit décalé, de la « Van life ». En tout cas cette tente séduira les passionnés d’événements automobiles (et propriétaire d’une 911, par exemple) de passer le weekend sur place, au cœur de l’ambiance, en participant avec leur bolide préféré. Par contre, débarquer en 911 rutilante dans un camping familial populaire génèrera, sans doute, des regards moins enjoués…

Développée à Weissach

Attention, il ne s’agit pas de n’importe quelle tente de toit fixée à la-va-vite sur le toit d’une 911. Celle-ci, à couvercle rigide, a été développée et co-dessinée par les équipes du centre de développement et d’excellence de la marque, à Weissach. En quelques instants, cet imposant accessoire transforme votre coupé sport en chambre pour deux. Si l’image ci-jointe met la 911 en lumière, cette tente s’adapte aussi aux Cayenne, Macan, Panamera et Taycan, mais pas aux 911 cabriolet et Targa ni au Cayman. Elle sera disponible courant novembre 2022 auprès des dealers Porsche. Si la tente repliée dénature certainement la ligne du coupé allemand, elle ajoute un côté fun et décalé à l’ensemble.

Finition matelassée, fenêtres d’aération, couleur sombre (pour bien dormir), votre 911 offre le gîte à deux adultes.

Place pour deux

Les concepteurs ont privilégié le confort et la vue, avec une ouverture dans chaque paroi latérale, plus une autre au ‘plafond’. Des protections anti-moustiques sont prévues. En position déployée, la surface est de 210 x 130 cm. Un matelas confortable en mousse « polyfoam » haute densité est intégré d’origine. Les parois de la tente sont faites d’un mélange de coton respirant. Avec des fermetures éclair résistantes à l’eau et une housse de pluie séparée pour l’entrée, la tente est conçue pour supporter les averses. La déco, discrète, rappelle l’univers alpin. Les deux fenêtres latérales peuvent être entièrement ouvertes pour la ventilation.

La tente de toit Porsche dispose d’amortisseurs à pression de gaz qui facilitent son ouverture. Des arceaux rigidifient la toile. On y accède via une petite échelle télescopique. D’autres accessoires optionnels Tequipment seront bientôt disponibles, comme une couverture chauffante ! D’un poids d’environ 56 kg, la tente supporte 190 kg lorsqu’elle repose sur des barres de toit, ou 140 kg pour les modèles sans barres de toit. Attention, une fois en place, votre Porsche ne pourra pas rouler à plus de 130 km/h.