Le buggy Meyers Manx 2.0, voiture de l’été 2022 ?

Dans les années 60 et 70, le Meyers Manx popularisait la mode du buggy et allait devenir une icône de la liberté automobile. Son descendant électrique est la grande surprise de cet été 2022.

Dans les années 60, Bruce Meyers, entrepreneur et surfeur américain part d’un moteur et d’un châssis modifié de Volkswagen, le tout habillé par une carrosserie minimaliste en fibres de verre pour donner un adorable buggy des sables. Pour faire la course, transporter la planche de surf ou simplement frimer, l’engin devient l’icône de la jeunesse des bords de Californie.

Proportions d’antan

Un an après le décès du créateur du premier Meyers Manx, la société qui a racheté le nom et les droits (Trousdale Ventures) vient de présenter le Meyers Manx 2.0, une itération électrique moderne du plus célèbre des buggies. Premier constat : l’engin conserve les adorables proportions de son aïeul, avec 3,13m de long et 1,78 de large. Il reste léger, pesant entre 680 et 750 kilos en fonction de la taille de sa batterie (dalle de 20 ou 40 kWh). L’engin semble moins rustique que les anciens Manx, la finition semble soignée.

Icône de la culture californienne, le buggy est l’archétype du véhicule de loisirs (copyright: E. Klein/Meyers Manx)

Autonomie: de 240 à 480 km

Elaboré sur un châssis monocoque en aluminium, le Meyers Manx 2.0 dispose de deux moteurs électriques produisant ensemble 202 ch et 325 Nm. La puissance transite uniquement par les roues arrière. Ses concepteurs promettent une autonomie de 240 à 480 km (ce qui nous semble très théorique) selon la batterie et l’usage que l’on en fait.

Pour le reste, l’habitacle est minimaliste, même pas d’écran digital intégré (votre GSM fera l’affaire). Dans son état actuel (sécurité, normes), l’homologation pour un usage sur route semble peu probable. Cela dit la production devrait débuter en 2023. Dans un premier temps le volume resterait très confidentiel avec une cinquantaine d’exemplaires la première année. Le prix (non communiqué) devrait donc être du style « exclusif ». Dommage… à moins que le constructeur Volkswagen décide de commercialiser une version routière de son concept ID. Buggy ?