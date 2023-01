Lamborghini : des ventes records en 2022

L’entreprise de Sant’Agata Bologne poursuit sa croissance en établissant un nouveau record de ventes en livrant plus de 9000 voitures au cours d’une seule et même année.

Pour Automobili Lamborghini, l’année écoulée a été riche en étapes et en récompenses qui marquent une croissance constante et presque insolente. En termes de chiffres, la marque a enregistré en 2022 les meilleurs chiffres de ventes de son histoire avec 9233 livrées dans le monde, soit une augmentation de 10% par rapport à l’année précédente.

Stephan Winkelman

« Notre tendance à la croissance et au développement se poursuit. Cela montre que notre orientation est solide et que nos choix sont fructueux. » Stephan Winkelmann, président et directeur général d’Automobili lamborghini

56 en Belgique

Les ventes sur presque tous les marchés clés ont battu tous les records. Ce résultat est également dû à la grande réputation dont jouit la marque au niveau international, le nombre de concessionnaires étant passé de 173 à 180 en un an seulement et la marque étant présente dans 53 pays différents. Les États-Unis restent en tête (2721 voitures livrées, +10%), suivis par la Chine continentale, Hong Kong et Macao (1018 voitures livrées, +9%), l’Allemagne (808 voitures livrées, +14%), le Royaume-Uni (650 voitures livrées, +15%) et le Japon (546 voitures livrées, +22%). En termes de modèles, le succès du SUV Urus se confirme (5367 modèles livrés, +7% par rapport à 2021), suivi d’une importante augmentation des Huracán (3113 modèles livrés, +20% par rapport à 2021) et Aventador avec 753 modèles livrés atteignant la fin de sa production en septembre 2022. En Belgique, 56 Lamborghini ont été immatriculée en 2022, soit exactement le nombre de 2021.