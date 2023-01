La Vespa 946 fête l’année du lapin

Pour ses 10 années d’existence, la Vespa 946, modèle 125cc haut de gamme de la firme de Pontedera, met le lapin à l’honneur, au moment du Nouvel An chinois.

Ce 22 janvier dernier c’était le Nouvel An chinois ce qui, dans le calendrier du grand pays asiatique, signifie la célébration d’un nouvel animal qui sera donc le lapin, symbole et présage de sérénité, de bien-être et de respect de l’environnement. La Vespa 946 10th Anniversario rend hommage au rongeur dans une série spéciale fabriquée à 1000 exemplaires, tous numérotés. D’ailleurs, à partir de cette année, Vespa fera de même avec les autres animaux du calendrier chinois, pendant dix ans!

Cette version spéciale se pare du vert classique cher à Vespa. La silhouette stylisée d’un lapin se détache de la carrosserie à l’avant et à l’arrière. Tous les détails sont réalisés dans une finition brunie raffinée aux reflets chauds, tandis que la selle doublement rembourrée est noire avec des surpiqûres marrons.

La décoration spécifique « année du lapin »!

Vespa de luxe

Depuis ses débuts en 2013, la Vespa 946 s’est imposée comme l’archétype de la Vespa de demain, qui interprète avec un esprit contemporain les valeurs qui ont fait de Vespa une icône mondiale. Ce scooter pas comme les autres est aussi une forme de chef-d’œuvre de la production italienne des scooters, devenu aujourd’hui un collector qui prend forme dans une ligne de production dédiée, plus proche d’un atelier de haute couture. Le prix de la Vespa 946 Anniversario n’a pas encore été révélé mais on sait que ce modèle frôle toujours les 10.000 euros.