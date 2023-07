La Twingo originelle réinventée

A l’occasion du 30ème anniversaire de la première Twingo, Renault a fait appel à la designer et artiste contemporaine Sabine Marcelis pour réimaginer ce modèle si attachant et dévoiler une interprétation artistique de la Twingo sortie en 1993.

Sabine Marcelis est la dernière lauréate en date du « Elle Deco International Designer of the Year Award », un prix qui lui a permis de s’affirmer comme l’une des designers les plus influentes dans le monde d’aujourd’hui. Ses installations artistiques ont séduit un public international, des amoureux de design et d’art à Art Basel en passant par les visiteurs de nombreux musées à travers le monde.

Après Mathieu Lehanneur qui a mis à l’honneur la 4L pour ses 60 ans avec Suite N°4, et Pierre Gonalons pour les 50 ans de la R5 avec le concept R5 Diamant, Renault a donc confié à la designer Sabine Marcelis la tâche de revisiter l’icône qu’est la Twingo. La designer néerlandaise est connue pour son travail des formes épurées et élégantes, son affinité particulière avec la lumière et sa maîtrise des technologies repoussant les limites du possible pour une meilleure utilisation des matériaux.

Le projet a commencé par une exploration en détails de la Twingo pour retourner à ses traits les plus reconnaissables: sa silhouette monospace emblématique, ses phares caractéristiques, son intérieur modulaire avec son incroyable sensation d’espace et de luminosité. S’en est suivi un travail méticuleux sur des jeux de transparence et l’interaction entre la couleur et les matériaux. Le résultat est saisissant: une Twingo comme aucune autre et pourtant fidèle à l’essence même du modèle emblématique, 30 ans après sa création. « La collaboration avec Renault a commencé par une invitation à repenser la Twingo dans le cadre de la célébration de son 30ème anniversaire. C’était une formidable opportunité, et un nouveau terrain d’exploration pour moi car je n’avais jamais conçu de voiture auparavant. Travailler sur une voiture si emblématique et populaire représentait un véritable défi, particulièrement compte tenu de l’échelle du projet. C’était l’opportunité de créer quelque chose de véritablement novateur et de mémorable », explique Sabine Marcelis.

Si le look de la voiture est resté très proche de celui du modèle original, la mécanique essence a en revanche cédé la place à un kit électrique rétrofit politiquement correct… Est-il besoin de préciser que cette belle création restera hélas unique? Aucune production en série n’est en effet prévue.