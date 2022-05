La renaissance de Lancia a débuté

Le plan stratégique à 10 ans de Lancia prévoit trois nouveaux modèles, un tous les deux ans, à partir de 2024, avec une stratégie de gamme permettant de couvrir 50 % du marché. A partir de 2026, seuls des véhicules 100 % électriques seront lancés.

« Lancia est prêt à revenir en Europe, franchissant un premier cap pour devenir une marque crédible et respectée dans le segment premium », explique Luca Napolitano, PDG de la marque Lancia. « Notre plan à 10 ans, approuvé en septembre dernier, prend maintenant forme, étape par étape. Nous sommes la marque symbolisant l’élégance italienne et c’est aujourd’hui notre renaissance. L’innovation et le design intemporel ont toujours été nos valeurs fondamentales, auxquelles nous voulons ajouter la durabilité, le service offert au client et la responsabilité, car nous regardons l’avenir avec beaucoup d’ambition. »

Le plan décennal de Lancia débutera en 2024 avec la nouvelle Lancia Ypsilon, d’environ 4 mètres de long. Ce modèle du segment B sera lancé avec une motorisation 100% électrifiée. En 2026, arrivera le nouveau vaisseau amiral de la marque sur lequel la marque ne dit pas grand-chose hormis qu’il sera long d’environ 4,60 m. 2028 sera l’année de la nouvelle « Delta », une voiture sculpturale et musclée, aux lignes géométriques, qui séduira les amateurs de style italien.

Le plan à 10 ans de Lancia comporte une stratégie d’électrification claire: à partir de 2026 la marque ne lancera que des modèles 100% électriques et à partir de 2028 ne vendra que des véhicules 100% électriques. Une grande attention sera portée au processus d’électrification, mais pas seulement. En effet, une large utilisation de matériaux innovants fera de Lancia la marque de Stellantis avec le plus haut pourcentage de matériaux recyclés. A l’intérieur des nouveaux véhicules, les clients Lancia seront accueillis dans un style à l’élégance typiquement italienne. Inspirés par les matériaux exclusifs de ses modèles historiques emblématiques, comme la Gamma, la Thema et la Flavia, les véhicules Lancia de la prochaine génération offriront un environnement confortable avec une technologie embarquée simple et intuitive. Le S.A.L.A., Sound Air Light Augmented (« sala » signifie salon en italien), sera une interface virtuelle minimaliste et intelligente qui donnera au client le contrôle total de l’habitacle du véhicule, du système audio à la climatisation et à l’éclairage, à l’aide d’un seul bouton. Aujourd’hui Lancia est prêt à revenir en Europe, et pour commencer concentrera ses efforts sur 7 marchés: l’Italie, bien sûr, mais aussi la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, ainsi que la Belgique et le Luxembourg.