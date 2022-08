La Porsche 911 de Pixar aux enchères

Porsche et les studios Pixar ont dévoilé l’une des 911 les plus populaires du cinéma de ces 20 dernières années : la 911 Sally Carrera, la célèbre voiture du film d’animation Cars de Disney et Pixar, dans une version modernisée, sera prochainement mise aux enchères.

C’est la première fois que Pixar soutient un tel projet, ce qui ajoute un certain cachet à la voiture. Cette 911 Sally Special n’existera qu’en un seul exemplaire qui sera mis aux enchères par la maison RM Sotheby’s le samedi 20 août prochain dans le cadre de la Monterey Car Week en Californie. Le produit de la vente aux enchères sera reversé à deux associations caritatives. Une partie des recettes bénéficiera aux jeunes femmes par le biais d’un don à Girls Inc. La seconde partie sera versée à une organisation qui soutient les réfugiés d’Ukraine.

Détail très spécial: les jantes type 996 Turbo adaptées à la dernière génération de 911/992 GTS.

Voiture vivante

« Les véhicules ont besoin d’un visage et d’une histoire. Et c’est exactement ce qu’a fait le film d’animation Cars de Pixar, qui a donné vie aux voitures sur le grand écran il y a plus de 16 ans », explique Sebastian Rudolph, vice-président de Porsche AG chargé de la communication. Aujourd’hui, les cinéphiles férus d’automobiles ne peuvent croiser une 911/996 bleu clair sans penser à ce personnage.

L’équipe en charge du projet est composée de Jay Ward, directeur créatif de la franchise chez Pixar, et Bob Pauley, qui a dessiné pour la première fois Sally Carrera pour le film Cars. Ils ont été assistés par des membres de l’équipe Sonderwunsch de Porsche Exclusive Manufaktur à Stuttgart. La 911 Sally Special est basée sur la 911 Carrera GTS à boîte de vitesses manuelle et peinte en Sally Blue Metallic. Le tatouage de Sally, n’a pas été oublié, il est visible lorsque l’aileron arrière est relevé. Les jantes Turbo-look de Sally Carrera ont été réinterprétées par les designers de Weissach et fabriquées spécialement pour l’occasion en 20 et 21’’. Le Sally Blue Metallic spécial est également utilisé dans l’intérieur. Pour ajouter un côté chic, une sellerie spéciale en tissu pied-de-poule ‘Pepita’ en trois couleurs, associée à un cuir couleur craie et à des surpiqûres bleues, rappelle aussi des détails vus dans le film d’animation.