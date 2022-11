La Porsche 911 Dakar révélée à Los Angeles

Au salon de Los Angeles, Porsche dévoile une variante très spéciale de la légendaire 911: la nouvelle 911 Dakar. Comme son nom le laisse supposer, ce modèle se destine à une utilisation sur piste et route non revêtue.

Cette 911 Dakar est, à en croire la marque de Zuffenhausen, « la première voiture de sport à deux portes à offrir des capacités hors route exceptionnelles. » Le nom du modèle est un clin d’œil à la première victoire globale de Porsche dans le rallye Paris-Dakar. C’était en 1984 et le classement auto avait alors été remporté par l’équipage Metge-Lemoyne, tandis que « notre » Jacky Ickx et le regretté Claude Brasseur terminaient 6èmes. Metge et Ickx étaient au volant de Porsche 911 modifiée, équipée pour la première fois d’une transmission intégrale.

Pour tester la voiture, les ingénieurs de développement et le directeur général du projet Achim Lamparter ne se sont pas limités au terrain d’essai tout-terrain du centre Porsche de Weissach. En effet, l’équipe de développement a testé la 911 Dakar dans le monde entier dans des conditions extrêmes sur plus d’un demi-million de kilomètres, dont plus de 10.000 km en tout-terrain. Le circuit d’essai de Château Lastours, dans le sud de la France, a par exemple été utilisé pour tester la tenue de route de la voiture sur des parcours de rallye typiques et peaufiner la suspension. La Porsche 911 Dakar a été mise à l’épreuve sur des kilomètres de surfaces meubles. « Toutes les équipes du Dakar viennent ici pour tester leurs voitures en Europe avant le rallye », explique Romain Dumas, pilote d’usine Porsche. Le Français a d’abord été surpris par les perfs de cette nouvelle 911. Même les sauts n’ont pas posé de problème au châssis grâce à sa conception robuste et à sa garde au sol accrue.

Quant à l’inoxydable Walter Röhrl, double champion du monde des rallyes (1980 et 1982), il a été chargé de mettre la 911 Dakar à l’épreuve sur le vaste terrain d’essai d’Arjeplog, en Suède. Röhrl, ambassadeur de la marque Porsche, s’est montré enthousiaste: « La voiture est incroyablement agréable à conduire », dit-il. « Tout se passe sans heurt et avec précision. Aucun client Porsche ne croira tout ce qu’il est possible de faire avec cette voiture avant de l’avoir conduite lui-même. » Si Röhrl en personne, le dit…