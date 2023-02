La Polestar 2 évolue

Pour le constructeur chinois Polestar, 2023 sera l’année du lancement de la 3. Mais cela ne l’a pas empêché de remanier sa 2, commercialisée depuis 2019.

Cousine de la variante électrique du SUV Volvo XC40, la Polestar 2 se vend bien chez nous, surtout auprès des flottes. Une récente mise à jour technique devrait rendre le modèle encore plus intéressant. La première chose à noter c’est que le moteur des Polestar 2 Single Motor se trouve désormais à l’arrière et non plus à l’avant, ce qui devrait permettre au comportement routier de gagner en agilité. Le moteur en lui même est tout nouveau et sa puissance atteint désormais 299 ch. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 seconde soit 1,2 seconde plus vite que par le passé.

La Polestar 2 Dual Motor voit aussi sa cavalerie augmenter: elle atteint à présent 421 ch pour un couple de 740 Nm. La capacité du pack de batteries a par ailleurs été revue à la hausse: 69 kWh pour la « petite » et 82 kWh pour la grande. Avec cette dernière, Polestar revendique une autonomie WLTP de 635 km pour la version Single Motor. Pour le reste on signalera quelques évolutions esthétiques avec, entre autres, une face avant retouchée qui intègre une « smart zone » entre les phares: on y trouve les caméra et radar nécessaires au bon fonctionnement des aides à la conduite. Côté tarifs enfin, l’inflation est passée par là et le prix minimum d’une Polestar 2 flirte désormais avec les 50.000 euros TVAC.