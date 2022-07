La Polestar 2 améliore sa note au classement AD EuroNCAP

La Polestar 2 a reçu la note « Bon » lors de la dernière série de classements AD (Assisted Driving – Conduite Assistée) par Euro NCAP, l’une des principales institutions mondiales de tests de sécurité.

Le classement AD d’Euro NCAP est une initiative relativement nouvelle de l’organisme indépendant qui a commencé à évaluer les fonctionnalités d’aide à la conduite en 2020. Lors de son premier test AD fin 2021, la Polestar 2 a reçu la note « « Modéré », avec une amélioration marginale requise pour obtenir la note « Bon » ». Le classement AD de la Polestar 2 a été amélioré à la suite d’une mise à jour logicielle Over-the-Air (OTA) qui a répondu aux préoccupations (non critiques) soulevées par l’organisation lors des tests initiaux. « Le fait d’avoir l’ADN de Volvo Cars en matière de sécurité dans nos voitures est un avantage majeur pour Polestar. Il s’avère que l’équipe de sécurité avait déjà identifié une opportunité d’amélioration de certaines de nos fonctionnalités ADAS (système avancé d’aide à la conduit) lorsque la note initiale a été publiée en 2021 », déclare Thomas Ingenlath, CEO de la marque chinoise. « La mise à jour logicielle P1.8 a, par coïncidence, fait son chemin dans les voitures des clients moins d’une semaine après les résultats. La possibilité d’améliorer constamment la voiture, notamment en augmentant les références en matière de sécurité, est un avantage clé de la connectivité et de la possibilité de mise à jour à distance de la Polestar 2 ».

Le classement AD d’Euro NCAP est actuellement n’est actuellement pas inclus dans la note globale de sécurité 5 étoiles de la Polestar 2. Cette note de sécurité globale a été publiée en mars 2021 et, à l’époque, la Polestar 2 était la VE la plus performante jamais testée par l’organisation, selon les derniers protocoles. Depuis lors, elle n’a été que légèrement dépassée par la Mercedes EQS, plus grande et plus onéreuse.