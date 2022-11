La Honda Transalp fait son grand retour

Disparue du catalogue Honda depuis 2014, la Transalp, trail de moyenne cylindrée, renaît de ses cendres sous la forme d’une moto (relativement) simple, dérivée de la nouvelle Hornet 750, dont elle se veut la version « aventure ». Même si, comme par le passé, rares devraient être les Transalp qui sortiront du bitume…

La nouvelle XL750 Transalp reprend la philosophie ses illustres ancêtres les Transalp 600, 650 et 700: c’est un trail destiné aux trajets du quotidien, à la balade du week-end et aux vacances. Bref, une vraie bonne à tout faire! Mais alors que les anciennes Transalp étaient animées par un bicylindre en V développant de 50 à 60 ch, la nouvelle est équipée d’un bicylindre en ligne 8 soupapes qui délivre 91,8 ch et 75 Nm. Sa commande électronique des gaz (TBW) propose 4 modes de pilotage préprogrammés en plus d’un mode utilisateur paramétrable, 5 niveaux de contrôle de couple (HSTC) avec contrôle de cabrage intégré, 3 niveaux de frein moteur et 3 niveaux de puissance moteur. Le cadre en acie de type Diamant est équipé d’une fourche inversée Showa SFF-CA de 43 mm et d’un monoamortisseur arrière Pro-Link. Le freinage est assuré par 2 disques avec étriers 2 pistons à l’avant et un simple disque à l’arriè!re tandis que les jantes de 21 et 18″ reçoivent des pneumatiques à chambre à air. La liste des équipements de série comprend une instrumentation avec écran TFT de 5″ associée à l’application « Honda Smartphone Voice Control » (HSVC), un éclairage 100 % LED et des clignotants à arrêt automatique avec fonction « signal de freinage d’urgence » (technologie ESS). Une version accessible aux permis A2 est également disponible, via un simple bridage électronique. Le prix, non encore connu, devrait tourner autour ders 9.000 euros, ce qui ferait de cette nouvelle Transalp le chaînon manquant entre les CB500X et la familler des Africa Twin 1100.