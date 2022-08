La Honda Civic Type R fête ses 25 Ans

L’emblématique Civic de Honda fête deux anniversaires cette année : 50 ans de production ininterrompue et 25 ans de la variante Type R haute performance, dérivée de la course.

Le nom de la Type R remonte à la Honda NSX Type R de 1992, un sommet de sportivité disponible en nombre extrêmement limité. L’application de cette philosophie à la Civic de la génération EK9 (1997-2000) a lancé la lignée des Civic Type R. A l’époque, la voiture de seulement 1060 kg développe 185 ch. Son différentiel à glissement limité et ses suspensions spécifiques permettaient de pleinement en tirer la quintessence.

Très vite, dès la génération EP3 passe au 2 litres V-TEC.

De 1,6 à 2 litres

Suite à l’immense succès de la première génération, la suivante, Civic EP3 (2001-2005) passe au moteur 2.0 litres DOHC i-VTEC série « K », désormais emblématique. La troisième génération de Civic Type R (FN2, 2007-2011, celle qui ressemblait à une soucoupe volante) était unique dans la mesure où les modèles européens et japonais différaient radicalement. L’Europe a reçu la hatchback qui a conservé le moteur 2,0 litres éprouvé, mais a introduit un nouveau châssis.

La Civic Type R FN2 et ses faux airs de soucoupe volante!

Avec la FK2, Honda s’en remet au turbocompresseur. Plus de puissance, mais on regrette les bons vieux atmos!

Génération turbo

Avec l’évolution des attentes du marché et de la réglementation, l’évolution vers la turbocompression était inévitable. Les ingénieurs Honda ont travaillé méticuleusement pour développer le moteur 2,0 litres turbocompressé K20C1 fort de 310 ch pour la génération FK2 (2015-2017). La FK8 (2017-2022) qui lui succèdera passe à 320 ch et adopte un look qui restera très clivant, mais la voiture ne sera certainement pas moins efficace et impressionnante. Récemment, on a pu découvrir la dernière évolution, FL5, qui semble revenir à plus de douceur dans ses traits, mais avec cette même envie de proposer une des berlines compactes à traction les plus efficaces et performantes au monde.