La FMB lance le WBB Challenge

A partir de cette année, la Fédération Motocycliste de Belgique va proposer une nouvelle série de courses en circuit, qui vise à faciliter l’accès à la compétition pour celles et ceux qui aiment rouler sur piste fermée dans le cadre de leurs loisirs.

Le WBB Challenge est une compétition nouvellement créée sous l’égide de FMB, qui a pour objectif de permettre l’accès à la compétition pour les pilotes pratiquant la moto de loisir sur circuit. Le challenge est organisé et promu par le club FMWB « WBB Racing Team« . Le but initial de ce championnat est d’amener les pilotes « pistards » en compétition, à un niveau inférieur de celui de la BeNecup / Championnat de Belgique, afin de leur permettre d’évoluer sans pression, et surtout à un niveau homogène entre les différents pilotes.

Le staff WBB, de son côté, apporte tout le soutien technique et administratif a l’ensemble du plateau, et s’occupe du calendrier en relation directe avec les différents organisateurs. Le challenge comporte 4 classements distincts: Supersport, Superbike, Rookies (débutants) et classement général.

L’accès a ce championnat est ouvert à tous les motards qui n’ont encore jamais fait de compétition et/ou n’ont jamais gagner un championnat par le passé. Pour cette première édition, le WBB Challenge fera escale à Mettet les 27-28 mai lors du Rac Trophy (FMB), Carole les 8-9 juillet, lors du WERC (FFM), Croix-en-Ternois les 22-23 juillet lors de l’épreuve des Hauts de France (FFM), et à nouveau Croix-en-Ternois les 23-24 septembre avec le club K.V Oostende. Le vainqueur final sera soutenu par le WBB pour rejoindre le niveau supérieur en 2024.