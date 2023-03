La Citroën Xantia a 30 ans

Citroën célèbre les 30 ans de la Xantia, lancée le 4 mars 1993. Produite à plus de 1.300.000 exemplaires entre 1993 et 2002 en Europe, la Xantia était appréciée pour son élégance, son confort, sa sécurité et sa suspension Hydractive II, une évolution de la suspension hydropneumatique Citroën, inaugurée par la DS19 en 1955.

Dévoilée au monde entier en mars 1993 au Salon de Genève, la Citroën Xantia fête ses 30 ans. Produite à 1 326 259 exemplaires de 1993 à 2010, en grande partie dans l’usine de Rennes-la-Janais, la Xantia occupe une place à part dans le cœur des vrais Citroënistes, aujourd’hui orphelins de la suspension hydropneumatique, sacrifiée par PSA, devenu Stellantis, sur l’autel de la rentabilité…

Finalisée par Daniel Abramson au centre de style Citroën à partir de la proposition du centre de style italien Bertone, la Xantia succède à la BX des années 80. Dynamique et fluide, le style de cette berline 5 portes reprend certaines lignes de la XM. La Xantia sera d’ailleurs élue plus belle voiture de l’année en 1993, année de son lancement. Durant neuf années de production, la Xantia connaîtra de multiples évolutions. Au départ, elle existe en deux finitions (SX et VSX), avec trois motorisations différentes. Les versions haut de gamme sont équipées de l‘hydropneumatique « Hydractive II », système de suspension piloté électroniquement, qui permet de diminuer le roulis et d’améliorer la tenue de route sans pour autant dégrader le confort. En 1994 est lancée la version Activa, qui reprend le système Hydractive II, complété par deux vérins empêchant le roulis de dépasser 0,5°, portant le nombre de sphères embarquées à 10. Ainsi équipée, la Xantia peut virer à plat. Une technologie qui amènera le développement de pneumatiques spécifiques avec le manufacturier Michelin. En 1995, arrive la Xantia break, toute aussi élégante que la berline. En 1997 Xantia fera l’objet d’un restylage. Enfin, en 1998, la Xantia inaugure au niveau du groupe PSA le tout nouveau moteur diesel 2.0 HDi, Diesel à injection directe et rampe commune haute pression.

Au plan technique, c’est surtout l’arrivée de l’Hydractive II, une technologie alliant la puissance de l’hydraulique et la rapidité de l’électronique, qui constitue la signature de la Xantia. La suspension hydropneumatique classique, développée par Paul Magès au début des années 50, se voit adjoindre une sphère supplémentaire par essieu, activable par le biais d’électrovannes du circuit normal comportant une sphère par vérin de suspension. Cela permet de définir deux états de souplesse et d’amortissement de la suspension : un souple et un sport. Des capteurs permettent alors au calculateur de choisir entre les deux modes suivant les situations de roulage.