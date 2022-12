La Citroën 2CV et Astérix réunis au cinéma

Citroën, Pathé, Trésor Films et les Editions Albert René collaborent dans le film Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, avec la présence d’une 2CV un peu particulière.

Cette coopération relève d’un genre nouveau pour Citroën avec la création et la construction d’un « concept char » spécialement pour les besoins de ce film. Les équipes de style de Citroën ont réalisé ce tour de force en trois mois, alors que le délai entre l’esquisse et la construction d’un concept automobile est habituellement d’une année. C’est le Belge Pierre Leclerq, Directeur du Style chez Citroën, qui a chapeauté cette création.

Le clin d’œil est original…

Avec sa silhouette reconnaissable partout dans le monde, la 2 CV fait partie du patrimoine culturel et populaire français. Dans le film Astérix & Obélix : L’Empire du Milieu, le « concept char » réinterprète la 2 CV avec des références marqués à l’univers de nos héros gaulois. Dès le premier coup d’œil, on reconnaît la ligne caractéristique de la plus populaire des voitures françaises. Comme l’originalité guide ce genre de projet, on relève des suspensions en panse de sanglier, un toit ouvrant, des phares inspirés des casques gaulois, actionnés par des lucioles dopées à la potion magique, et des roues en boucliers recyclés arborant les célèbres chevrons. Le concept char apparaît dans plusieurs séquences du film, dont celle où le personnage Cétautomatix le présente à Obélix en lui montrant les dernières innovations. Le long voyage d’Astérix et Obélix en Chine n’est pas sans évoquer la mission Centre-Asie de Citroën, aussi appelé Croisière Jaune qui se déroula du 4 avril 1931 au 12 février 1932, reliant Beyrouth à Pékin. Il s’agissait de la troisième expédition du genre en voiture à l’initiative de Citroën, après la traversée du Sahara et la Croisière Noire.

Cette collaboration s’est également jouée hors caméra. Citroën a fourni à l’équipe du film Astérix un parc automobile de 10 véhicules entièrement électrifiés : trois ë-C4, trois C5 Aircross Hybrides Rechargeables, deux ë-SpaceTourer, une micro-voiture Ami et un ë-Jumpy. Ce parc automobile électrique fourni par Citroën faisait partie de l’effort de décarbonation qui concerne aussi et de plus en plus – l’industrie du cinéma. À ce jour, la saga Astérix compte 15 films et dessins animés ayant réuni plus de 25 millions de spectateurs en France et plus de 70 millions dans le monde. Le dernier opus sortira sur les écrans en France le 1er février 2023 et sa distribution internationale suivra peu après.