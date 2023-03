La 2CV renaît chez Playmobil

Playmobil propose (enfin!) une 2CV destinée aux enfants et à ceux qui le sont restés! Elle est vendue au prix conseillé de 53,99 euros chez les marchands de jouets.

Aujourd’hui encore, 34 ans après que le dernier exemplaire soit tombé des chaînes de la petite usine de Mangualde, au Portugal, tout le monde sait ce qu’est une 2CV, en Europe du moins. Celle qui reste la plus célèbre des petites Citroën est à présent disponible en version Playmobil. Très réussie, cette auto n’est cependant pas une réplique parfaite de la 2CV 6 Spécial de l’époque: si la carrosserie possède bien 6 glaces latérales, le joli bleu clair de la carrosserie n’a jamais été proposé au nuancier Citroën et les pneus sont bien larges pour une 2CV… Quant aux sièges avant séparés, au tableau de bord type Ami et aux enjoliveurs de roue, ils étaient l’apanage de la 2CV 6 Club, plus « luxueuse ». Mais qu’importe: cette « Deuche » est avant tout un jouet! A ce titre elle est livrée avec de nombreux accessoires (dont des bidons de lait à mettre dans le coffre!), des autocollants de personnalisation, ainsi que trois personnages dont un gendarme (de Saint-Tropez?). La voiture possède encore un toit amovible et des phares interchangeables.